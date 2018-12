10 thèmes sexuels qui vous ont émoustillés en 2018

Si les visiteurs du fameux site pornographique PornHub ont été attirés par les vidéos salaces avec «Stormy Daniels» ou inspirées du jeu vidéo «Fortnite» en 2018, nos lecteurs ont plutôt été allumés par astuces et nouvelles pratiques sexuelles. De la douche anale aux positions sexuelles les plus excitantes, voici les 10 textes salés qui vous ont le plus aguichés en 2018.

Ils procurent tant de plaisir, mais certains oublient parfois de leur donner de l'amour en retour. Les jouets sexuels ont - comme les endroits où vous les insérez - besoin d'un entretien minutieux.

Vient avec le sexe anal une certaine préparation... D'abord, mental pour ceux qui s'y initient, mais aussi hygiénique. Bien sûr, on prend une douche et on s'assure que le secteur soit «spick and span», mais certains vont plus loin en procédant à une douche anale. En quoi elle consiste? On a démystifié la pratique.

Le genre d'information assez pratique, surtout si vous ou votre partenaire vous sentez épuisé pendant la frénésie des Fêtes.

On n'est définitivement plus au temps de Pretty Woman. Ça brasse dans la chambre à coucher! Nous avons demandé aux travailleurs du sexe, y compris des dominatrices et des escortes, de nous dire quels fantasmes leurs clients évoquent le plus souvent.

On n'associe souvent pas les relations à long terme avec une vie sexuelle enlevante. La réalité toutefois est que beaucoup de couples ont trouvé le moyen de pimenter leur quotidien, et ce, même après plusieurs années de vie commune.

Que font-ils de différent sous les couvertures? Des sexologues partagent avec nous sept habitudes que les couples ayant une vie sexuelle enivrante ont.

Tout comme il y a beaucoup de positions sexuelles, il y a énormément de jouets sexuels sur le marché. Vibrateurs, stimulateurs, anneaux, plugs anales, dildos... Pour vous aider à trouver le bon jouet pour vous et votre partenaire, parcourez cette liste des 25 meilleurs jouets sexuels sur le marché en ce moment.

Les bonnes choses de la vie peuvent toujours bénéficier de certaines améliorations... Le classique revisité!

Tara Moore via Getty Images woman throwing head back in ecstasy

Le cunnilingus a le potentiel d'être intensément agréable ou désagréable. Pour faire la chose en bonne et due forme, voici des pistes proposées par des sexologues.

Toujours bon de se remémorer à quel point le sexe est satisfaisant sur tous les points.

Sur ce, on vous souhaite une année 2019 tout aussi excitante que 2018. Wink, wink!

