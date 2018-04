7 habitudes des couples avec une vie sexuelle excitante

On n'associe souvent pas les relations à long terme avec une vie sexuelle enlevante. La réalité toutefois est que beaucoup de couples ont trouvé le moyen de pimenter leur quotidien, et ce, même après plusieurs années de vie commune.

Que font-ils de différent sous les couvertures? Des sexologues partagent avec nous sept habitudes que les couples ayant une vie sexuelle enivrante ont.

1. Ils se «teasent» l'un l'autre, même quand le sexe n'est pas au menu

Savourer la croissance lente de l'excitation - se draguer ou parler de sexe en public et que vous ne pouvez rien faire de sexuellement explicite - est un trait que partagent la plupart des couples avec des rapports sexuels chauds, dit le sexologue new-yorkais Stephen Snyder, auteur de Love Worth Making: How to have ridiculously great sex in a long-lasting relationship.

«Pour les couples les plus passionnés, le sexe n'est que la pointe de l'iceberg», affirme-t-il. «Ils aiment se sentir excités même quand il n'est pas possible d'avoir des rapports sexuels ou d'avoir un orgasme.»

Ça pourrait bien sûr être un peu frustrant, mais devenir excité et laisser monter la chaleur et l'attirance peut mener à des rapports sexuels super intenses et satisfaisants lorsque vous trouvez enfin le bon moment, selon le thérapeute.

2. Chaque année, ils deviennent un petit peu plus cochons (dans le bon sens)

Les couples avec des vies sexuelles enlevantes montent toujours la température dans la chambre. Il faut tenter du nouveau, de l'inconnu, que ce soit d'essayer une nouvelle position sexuelle ou de le faire avec un pamplemousse, selon Celeste Hirschman, sexologue coauteure du livre Making Love Real: The Intelligent Couple's Guide to Lasting Intimacy and Passion.

«Un couple avec lequel nous avons travaillé nous a dit: "Chaque année, nous sommes un peu plus cochons", et ça fait vraiment une différence», affirme Mme Hirschman. «Pour que la vie sexuelle reste chaude à long terme, il faut être créatif et sortir des sentiers battus. Parler vulgairement. Essayez de nouvelles expériences. Faites tout ce qu'il faut pour garder le tout frais et amusant, et votre vie sexuelle restera chaude longtemps après que celle des autres se sera fanée."

3. Ils font attention l'un à l'autre

Les couples avec des vies sexuelles excitantes comprennent que le sentiment de confiance renforce leur libido. Ça ne veut pas dire qu'ils vont au spinning tous les jours et ont zéro graisse corporelle. Le genre de confiance et de sensualité inhérente qu'ils possèdent est plus corsé et holistique que cela, pense Vanessa Marin, sexologue et créatrice de Passion Project: A Couples' Blueprint to Rediscovering Desire and Reigniting the Spark.

«Le sexe phénoménal n'est pas que lié à la relation avec votre partenaire. C'est aussi une question de relation avec vous-même», dit-elle. «Tu dois prendre soin de toi. Ça peut signifier de prendre du temps pour se prendre en charge, de traiter son corps correctement, de surmonter la honte sexuelle ou la culpabilité ou d'apprendre de nouvelles compétences, comme comment atteindre l'orgasme ou comment faire en sorte de durer plus longtemps au lit.»

4. Ils rient à l'intérieur comme à l'extérieur de la chambre à coucher

Le sexe n'est pas toujours sensuel, séduisant ou chaud. Des choses malaisantes arrivent quand deux corps se frappent l'un contre l'autre, sans parler des drôles de bruits. Quand des moments embarrassants surviennent, les couples avec de grandes vies sexuelles prennent le pas et en rient, témoigne Kimberly Resnick Anderson, sexologue et professeure adjointe en psychiatrie à l'École de médecine de l'UCLA.

«L'humour est un grand aphrodisiaque», dit-elle. «Riez pendant les rapports sexuels. Les couples qui peuvent laisser le stress à l'extérieur de la chambre à coucher et peuvent profiter du sexe par plaisir, s'évader temporairement de la réalité sont plus satisfaits que ceux qui ne peuvent pas changer de vitesse et s'accrochent au stress, à la colère ou aux ressentiments de la vie quotidienne.»

5. Ils se masturbent pendant le sexe

Voici un petit secret coquin sur le stress : la masturbation est beaucoup plus agréable lorsque vous ne la pratiquez pas seul. De plus, dans le processus, votre partenaire obtient un cours de maître sur la marche à suivre pour vous plaire au maximum, déclare Shannon Chavez, psychologue et sexologue à Los Angeles.

«Les couples qui se masturbent ensemble restent ensemble», témoigne-t-elle. «Montrer à un partenaire comment vous touchez votre corps lui donne un aperçu de la façon dont vous voulez expérimenter le plaisir. Cela vous donne le contrôle de votre propre désir et permet à votre partenaire de participer à votre plaisir.»

6. Ils explorent les fantasmes de l'autre

Dans les mots du chroniqueur spécialisé en sexe Dan Savage, les meilleurs partenaires sexuels sont «bons, généreux, et partants» ou en anglais «good, giving and game». En d'autres termes, ils sont qualifiés au lit (grâce à beaucoup de pratique), ils sont altruistes et sont partants pour essayer tout ce qui intéresse leur partenaire, sans raison.

Les trois G (good, giving and game) sont particulièrement importants dans les relations à long terme, dans lesquelles les choses peuvent facilement stagner dans la chambre à coucher, dit Mme Hirschman.

«Les couples à long terme qui ont une vie sexuelle excitante savent que chaque personne a sa propre imagination érotique», affirme-t-elle. «Ils ont appris les fantasmes et les désirs les plus profonds de leur partenaire et sont prêts à sortir un peu hors de leur zone de confort pour donner à leur partenaire ce qu'ils veulent réellement au lit.»

7. Ils s'embrassent et se touchent tout au long de la journée, juste pour montrer qu'ils s'affectionnent

Une petite tape sur les fesses et un baiser avant le boulot comptent plus que vous le pensez. Accorder une attention aux touchers pas-nécessairement-sexuels est une excellente façon de rappeler à votre partenaire que vous êtes content et êtes toujours très attiré par lui, dit Mme Chavez.

«Quand vous vous touchez, vous vous sentez plus connecté et aimant un envers l'autre. Ça montre que vous voulez être proche d'un partenaire», affirme-t-elle. «En bref, les personnes qui se caressent, se tiennent la main, s'embrassent, se massent, se frottent et se caressent sans s'attendre à avoir des relations sexuelles ont tendance à être plus détendues, excitées et sensuellement connectées.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost américain a été adapté de l'anglais.