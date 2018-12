Stormy Daniels et «Fortnite» très populaires sur Pornhub en 2018

Décembre sonne l'heure des bilans un peu partout sur la planète et le plus important site pornographique de la toile ne fait pas exception. Pornhub a enregistré pas moins de 33,5 milliards de visites, en hausse de cinq milliards comparativement à 2017.

Plus de 92 millions de visiteurs se rendent sur le site chaque jour, soit l'équivalent de la population du Canada, de la Pologne et de l'Australie réunie. Pour répondre à leurs 962 recherches par seconde, ils ont eu droit en 2018 à 4,79 millions de nouvelles vidéos provenant des modèles et partenaires de Pornhub, soit plus d'un million d'heures de nouveau contenu.

Chaque minute, 207 405 vidéos sont visionnées sur le site, et 55 de ces visionnements sont pour le sex tape de Kim Kardashian. Cette vidéo est d'ailleurs la plus regardée depuis l'avènement de la plateforme, avec 195 millions de vues.

Qu'est-ce qu'on y cherche au juste?

Vous connaissez la réponse simple: de la porno. Mais saviez-vous que les thèmes d'actualité sont les plus populaires année après année?

Les termes «lesbienne», «hentai», «milf» et «belle-mère» demeurent au top cette année.

Certaines recherches ont connu par contre de surprenantes hausses.

Stormy Daniels, l'ancienne actrice porno revenant dans l'actualité après avoir révélé son aventure avec le président américain Donald Trump au cours des années 2000, a suscité beaucoup de curiosité chez les utilisateurs. L'actrice a cumulé pas moins de 84 millions de visionnements sur la plateforme.

Un autre des phénomènes de l'année est très certainement le jeu vidéo Fortnite. Chaque fois qu'un nouveau personnage était dévoilé, Pornhub constatait une hausse importante des recherches sur le sujet.

Technologie oblige, les internautes ont également souvent recherché le terme 4K, question d'avoir la meilleure définition possible à l'écran.

Le reste du top 10 des recherches en hausse est composé de «romantique», «trans», «extérieur», «tattoos», «Tinder», «Bowsette» et «trip à trois».

Le terme «trans», pour transgenre, a d'ailleurs connu une augmentation de 167% des recherches chez les hommes, et plus de 200% chez les visiteurs de plus de 45 ans.

Les États-Unis, grands consommateurs de Pornhub

Les États-Unis sont de loin les plus grands consommateurs de la plateforme pornographique. Suivent ensuite le Royaume-Uni, l'Inde, le Japon et le Canada, un top 5 inchangé par rapport à 2017.

Une statistique qui a changé par contre est le pourcentage d'utilisatrices de la plateforme qui a augmenté de 3% en un an, pour atteindre 29%. C'est aux Philippines que l'on retrouve proportionnellement la plus grande proportion d'utilisatrices, soit 38%.