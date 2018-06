Quels sont les bienfaits du sexe sur la santé?

Chaque fois que vous avez des rapports sexuels satisfaisants, vous éprouvez un mélange d'émotions. Malgré ces sensations, le sexe et l'orgasme sont surtout incroyables pour votre santé et votre moral.

Les chercheurs et les sexologues chantent constamment les louanges du sexe, et il y a évidemment une raison (et même beaucoup de raisons). Beaucoup de changements physiologiques positifs et bien documentés se produisent lors des relations intimes.

Voici quelques-unes des bienfaits du sexe sur votre corps et votre cerveau.

Le sexe peut augmenter votre durée de vie

Selon le sexologue Sunny Rodgers, avoir des relations sexuelles régulières peut augmenter votre durée de vie.

«Chaque fois que vous atteignez l'orgasme, votre corps libère de la DHEA, une hormone connue pour stimuler votre système immunitaire, améliorer la cognition, garder la peau saine et vous aider à paraître plus jeune», a déclaré Rodgers.

Le sexe peut améliorer la santé mentale

Avez-vous déjà eu l'impression que vos soucis n'existaient plus durant un rapport sexuel? Le sexe peut mener à «une diminution de la douleur et de l'anxiété, à une relaxation accrue et à un sentiment de bien-être», a expliqué Rodgers.

«Les endorphines sont les neurotransmetteurs associés aux sentiments heureux qui peuvent améliorer l'humeur générale et lutter contre la dépression», a ajouté Rodgers.

Le sexe peut approfondir votre lien d'intimité avec votre partenaire

Toucher l'autre personne vous rapprochera de votre partenaire de manière très physique et hormonale, a expliqué la sexologue Laurie Watson.

«Avoir des rapports sexuels libère de l'ocytocine, l'hormone de liaison, qui vous fera sentir plus connecté à votre partenaire», a-t-elle expliqué.

Le sexe peut être un bon antidote

Les rapports sexuels fréquents peuvent aider votre santé de plusieurs façons.

«Selon une étude de l'école de santé publique de l'Université de Boston, l'éjaculation réduit le risque de cancer de la prostate», a déclaré Rodgers. «Les orgasmes produisent également de l'ocytocine, qui agit comme analgésique naturel et peut aider à réduire les maux de tête et les douleurs musculaires.» L'ocytocine a définitivement plusieurs bienfaits!

Le sexe brûle des calories

Bien qu'il y ait beaucoup de débats sur la quantité de calories brûlées durant une relation intime, c'est certainement mieux que de regarder la télévision.

«Un couple va brûler environ 100 calories à chaque rapport sexuel», a expliqué Rodgers. «S'ils ont des rapports sexuels environ trois fois par semaine, ils peuvent brûler plus de 15 000 calories par année sans jamais aller au gymnase.» Chaque petit geste compte!

Le sexe est un bon antistress

Les orgasmes, plus précisément, peuvent libérer beaucoup de tension dans votre corps, a déclaré Watson. «J'ai eu une patiente qui avait eu des rapports sexuels trois fois par semaine durant 12 ans sans orgasme», a-t-elle expliqué. «Quand elle a eu son premier orgasme, elle n'en revenait pas.»

Une étude publiée dans la revue PLOS One a révélé que le fait d'avoir des rapports sexuels tous les jours durant deux semaines peut conduire à la croissance cellulaire dans l'hippocampe, la partie du cerveau qui régule l'humeur.

En résumé? Avoir plus de relations sexuelles est une excellente idée

Les avantages du sexe sont illimités, mais rappelez-vous toujours que par «sexe», les experts désignent toute activité sexuelle avec laquelle vous êtes à l'aise, qui vous relie à votre partenaire et qui procure des bienfaits pour la santé.

«Le plaisir sexuel peut inclure le baiser, le toucher, les préliminaires, le massage sensuel, les actes oraux, l'utilisation de produits de plaisir intimes, la masturbation mutuelle et plus», a ajouté Rodgers.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.