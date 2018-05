25 jouets sexuels que tous les couples devraient essayer

Comme il y a beaucoup de positions sexuelles, il y a énormément de jouets sexuels sur le marché. Vibrateurs, stimulateurs, anneaux, plugs anales, dildos... Pour vous aider à trouver le bon jouet pour vous et votre partenaire, parcourez cette liste des 25 meilleurs jouets sexuels sur le marché en ce moment.

1. Stimulateur We-Vibe de point G et clitoris

Ce jouet We-Vibe est fait pour être porté avec votre partenaire pendant la relation sexuelle. Il stimule autant le point G que le clitoris. Les deux partenaires tirent des bénéfices des vibrations. C'est l'un des meilleurs vendeurs de la compagnie We-Vibe.

2. Un vibrateur clitoridien sans les mains

Fait pour être porté sous les lèvres pendant la relation sexuelle, ce jouet Lovehoney plaît aux deux partenaires.

3. The Lily 2

Ce jouet Lelo est fait pour s'amuser en solo ou pour faire plaisir à son partenaire. Ce qui le rend si unique est sa fragrance qui varie selon les couleurs. Il est résistant à l'eau, rechargeable et a 8 niveaux de stimulation.

4. Stimulateur de point G portable

Ce stimulateur de point G interne We-Vibe est contrôlable avec une application gratuite alors votre partenaire et vous pouvez pimenter la journée de l'autre quand ça vous tente. Discret, il peut être porté sous les vêtements et peut être utilisé couché, assis, debout ou en train de marcher.

5. Sérum O.M.G-Spot

Ce gel Unbound fait d'huile à la menthe poivrée et d'un sérum à l'aloès est conçu pour augmenter la grosseur du point G et sa sensibilité. Glissez-en dans votre partenaire ou sur votre jeu favori, et vous sentirez la différence.

6. The Tor 2

Cet anneau vibrant Lelo augmente les sensations pour les deux partenaires.

Fait pour être porté par les femmes durant la relation, ce jouet Lelo a une télécommande pour mettre plus de piquant dans la chambre à coucher.

8. Des attaches subtiles

Ces menottes Sportsheets peuvent sembler compliqué à installer, mais elles ne le sont pas. Elles sont simples à utiliser, et se fixent en quelques secondes.

9. La culotte-vibrateur

Ce vibrateur Lovehoney vient avec des sous-vêtements à ruban munis d'une pochette conçue pour accueillir le vibrateur courbé. Son design versatile peut être utilisé à la maison pour une nuit torride ou portez-le à l'extérieur et donnez la télécommande à votre partenaire pour une soirée plutôt excitante en ville. Le signal fonctionne jusqu'à une distance de huit mètres.

10. Gel clitoridien Unbound

Ce gel clitoridien Unbound stimulant contient des ingrédients électrifiants comme de la menthe poivrée et de la damiana (une fleur) qui stimule la circulation sanguine dans le clitoris. Avertissement : petite quantité, gros impact.

11. The Ora 2

Ce jouet Lelo simule une fellation en offrant une sensation excitante "meilleure qu'une vraie" fellation, même si votre partenaire risque de s'opposer contre cette dernière affirmation. C'est en tout cas un jouet qui risque de mettre du piquant dans votre couple.

12. Boules vibrantes Kegel pour de meilleurs orgasmes

Ces boules vibrantes Kegel de We-Vibe joignent l'utile à l'agréable. Elles renforcent le plancher pelvien avec ses trois poids interchangeables et stimulent avec la vibration pour plus de plaisir.

13. Pour lui : stimulateur de périnée

Cet anneau We-Vibe est conçu pour des érections qui durent plus longtemps et des orgasmes plus puissants, avec sa fonction de stimulateur du périnée. Tournez-le de bord et il devient un stimulateur clitoridien tout aussi efficace.

14. Un ensemble de jouets pour plus d'orgasmes

L'ensemble Babeland Moregasm peut sembler cher, mais c'est parce qu'il inclut les jouets les plus populaires et plus performants de la marque. Ça inclut des vibrateurs clitoridiens miniatures, des anneaux, des stimulateurs de point G, du lubrifiant, des chandelles, des condoms et même des batteries.

15. Le double dildo The Nexus en silicone

Pensé pour l'anatomie féminine, ce dildo Vixen Creations est fait pour être porté avec un harnais à la taille. Les éloges à son égard pleuvent.

16. Chandelle massage

Brulez l'une de ces beautés pour vous mettre dans l'ambiance et la cire naturelle de soja contenant aussi du beurre de karité et de l'huile de noyau d'abricot se transforme en huile de massage de luxe. (assurez-vous seulement de tester la température avant de l'étendre dans le dos de votre partenaire).

17. Vibrateur à distance de OhMiBod

Presque tout chez nous est connecté à notre téléphone, alors pourquoi pas nos jouets sexuels? Votre téléphone intelligent devient une télécommande pour ce vibrateur. Ils peuvent se synchroniser avec Bluetooth pour les partenaires dans la même pièce ou par Wi-Fi pour ceux qui veulent s'amuser à distance.

18. Unbound Squish

Non, ce n'est pas un beauty blender, ces éponges servant à étendre le maquillage. Ce vibrateur signé Unbound est simple à utiliser et est un bon jouet pour les débutants. Plus vous pressez le jouet, plus la vibration est forte. Votre partenaire peut même enregistrer LA vibration qui vous plaît dans le Squish, donc vous aurez la parfaite intensité lors de votre prochaine séance en solo.

19. Plus anale vibrante

Le Ditto de We-Vibe est fait pour les couples curieux. Cette plug anale vibrante stimule avec une légère pression et vibration. Il peut être utilisé à distance avec une télécommande.

20. Fun Factory Bouncer

Ce dildo Fun Factory portable avec un harnais contient trois billes rotatives à l'intérieur et est fait pour stimuler le point G.

21. Le Minna Ola

Ce vibrateur Minna n'a pas de bouton. Il fonctionne en fonction de la pression que vous lui infligez pour vous donner une sensation unique à chaque fois. Passez-le à votre partenaire et laissez-le choisir l'intensité de la vibration en le serrant.

22. Baume de plaisir Lovehoney

Infusé de menthol, ce baume Lovehoney augmente vos chances d'avoir un orgasme en stimulant votre clitoris et en le rendant hyper sensible.

23. Ensemble "strap-on" de débutant

Cet ensemble Babeland de débutant comprend tout ce que vous avez de besoin : un harnais, un dildo en silicone, un petit vibrateur et du lubrifiant.

24. Un ensemble de "bondage" de débutant

Cet ensemble de bondage - ou esclavage sexuel - de débutant contient tout que votre partenaire et vous avez besoin pour explorer ce type de pratique sexuelle : bandeau, balle pour la bouche, menotte et fouet.

25. Ensemble The Confession pour couple

Ce coquin ensemble Lelo comprend des menottes en soie, le Tiani 3 et un lubrifiant à base d'eau.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost américain a été adapté de l'anglais.

VOIR AUSSI :