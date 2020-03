Covid-19: la pandémie qui nous aura forcés à repenser nos vies

Occuper les tout-petits est un travail à temps plein et soudainement, on comprend mieux pourquoi le travail des éducatrices a une importance primordiale dans la vie de nos 0 – 5 ans - et dans la sauvegarde du mental de leurs parents!

On nous demande donc de rester chez nous le plus possible et de mettre nos vies sur pause. Mais la pause n’est probablement pas faite pour tout le monde. Je regarde du côté de certains parents qui sont déjà à court de jeux, de bricolages, de confections de gâteaux et autres petits plats, du ménage qui s’ensuit, d’une patience qui s’étiole comme un pappus de pissenlit au vent…

On se retrouve dans une dérive qui n’a pas de date de péremption encore. Toute la planète est aux aguets de cette maladie, la course au vaccin et au remède est en cours – quel pays aura trouvé la solution miracle en premier?

Même plusieurs enfants, ces jours-ci, sont emplis de nostalgie face au retour possible à l’école! Il y a aussi ces familles avec ados, des parents qui n’ont pas le choix de mettre leur pied à terre et d’être plus stricts quant à la philosophie du vivre et du laisser vivre, car clairement, la contrainte de ne pas se réunir à plusieurs dans un endroit s’applique aussi pour les adultes et les personnes âgées – qui en souffrent tout autant!

J’ai une pensée pour toutes les personnes célibataires qui n’ont pas de filet social et qui risquent de sombrer dans l’isolement et la dépression… J’ai une pensée pour tous les travailleurs qui vivent dans la précarité et l’instabilité. Encore faut-il se rappeler que la décroissance non-planifiée est terrible pour les personnes en situation de vulnérabilité et que ça ne peut qu’empirer de jour en jour.

C’est un réajustement qui demande d’être fait par tous: on révise nos entrées et nos sorties d’argent, on décide de consommer autrement (l’achat local et en ligne est mis de l’avant - quand c’est possible), on réorganise nos journées et on relativise en se disant qu’ailleurs dans le monde, il y a pire. Pour certains, les besoins de base ne sont pas comblés. Eux, ils ne connaîtront pas la folie de la surconsommation comme ça a été le cas dans nos épiceries.

Alors que faire quand on sait que cette situation pourrait durer plusieurs mois? L’être humain étant ce qu’il est, il y a du bon comme du moins bon dans tout. Notre résilience nous permet de nous ajuster à notre nouveau mode de vie, et dans le meilleur des cas, nous en ressortirons encore plus forts.