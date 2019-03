Deux cafés printaniers pour célébrer l’arrivée de beau temps

Avec l'arrivée du printemps, on a envie d'aller faire du sport dehors, de remettre des baskets, de rouler les fenêtres de la voiture ouvertes... et on recommence à rêver aux cafés glacés qu'on voudrait boire assis sur la chaise d'une terrasse, les rayons du soleil chatouillant la pâle peau de notre visage décoloré par l'hiver.

Il y a quelques semaines, je vous parlais des tendances café à ne pas manquer en 2019. Parce que je sais à quel point on attendait la saison du sirop d'érable avec impatience, j'ai eu envie de vous proposer deux cafés tendance pouvant à la fois satisfaire cette envie de sucré et ce besoin de s'abreuver de boissons glacées!

Café coco-érable

Un café doux et légèrement sucré, pour un goût parfaitement équilibré!

Pourquoi ne pas changer le sirop par le Coureur des bois pour un café festif!

Ingrédients :

1 double espresso allongé

1 tasse de glace

¼ de tasse de lait de coco

1 à 2 c. à soupe de sirop d'érable

Noix de coco râpée (pour la décoration, facultative)

Préparation :

Tremper le rebord d'un verre dans l'eau (ou le lait de coco), puis dans la noix de coco râpée.

Verser la glace, le café, le sirop d'érable puis le lait de coco.

Broyer le tout au mélanger, verser dans un verre et savourer!

Dhanya Proulx

Café à la vanille et au beurre

On avait dit que le café «keto» avait la cote cette année du fait qu'il est reconnu pour donner un regain d'énergie, accroître la vigilance mentale, absorber plus rapide les nutriments et calmer l'appétit. Les sceptiques seront confondus avec ce café à la texture onctueuse et au goût réconfortant!

Parfait pour les sportifs, ainsi que pour ceux qui, le matin, n'arrivent tout simplement pas à déjeuner. Ce café peut «faire un fond» tout en aidant à se réveiller tranquillement!

Ingrédients :

1 c. à table de beurre

1/4 c. à thé d'essence de vanille

1 c. à thé de sirop d'érable

1 double espresso allongé

1 tasse de glace

Préparation :

Extraire l'espresso sur le beurre pour que ce dernier puisse fondre et bien se mélanger.

Dans un mélangeur, ajouter tous les ingrédients et liquéfier.

Verser dans un verre et déguster.

Dhanya Proulx

Ces cafés seront encore plus appréciés au fur et à mesure que les journées s'allongeront et que le soleil nous réchauffera. En attendant, on peut quand même les siroter et en profiter, en dedans comme dehors!

