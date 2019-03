Je bois mon café avec un soupçon de lait. Je le préfère ainsi. Bon. On boit bien son café comme on l'aime. Plusieurs consommateurs de café ajoutent aussi du sucre. Ce geste est fait de façon machinale, et personne ne se pose de question.

L'ajout de sucre fait pourtant une différence sur le goût du café, il n'ajoute pas seulement une touche sucrée... Bien au-delà de ce changement, ses arômes complexes ressortent et on peut y découvrir des parfums insoupçonnés! Mais pourquoi le sucre — contrairement au lait — fait-il une différence sur le goût du café?

Westend61 via Getty Images

Une histoire de chimie et de sucre

Je me plais à penser que le café, c'est de la chimie: il est transformé et interagit différemment selon les éléments qu'on y ajoute. Par exemple, lorsque du sucre est ajouté à certains cafés, les molécules de la caféine changent, l'amertume tend à disparaître (ou à être moins présente) et les arômes caractéristiques des cafés apparaissent alors.

Comme le sucre joue, de manière générale, un rôle dans la diffusion des arômes et dans l'équilibre des saveurs, en ajouter accentue certaines notes de dégustation (chocolatées, épicées, florales, vanillées, etc.). Il fait réagir les papilles, redonne un «équilibre» au café et fait ressortir son côté plus aromatique.

Il ne faut cependant pas saturer le café de sucre. Quatre sucres dans un espresso, c'est aussi la démonstration que trop, c'est comme pas assez. Il faut en mettre un peu pour atténuer l'amertume et bien pouvoir savourer tous les arômes de son café (et pas juste le sucre).

Tetra Images via Getty Images

Quels sucres pour le café?

Il y a évidemment une différence entre sucrer son café avec du sucre granulé et de la mélasse. Un sucre trop parfumé dénaturera assurément le café, peu importe la façon dont on le boit. À petite dose, le miel, le sirop d'érable et le sirop d'agave peuvent remplacer le sucre blanc ou brun. Essayez votre café avec différents types de produits sucrés pour le constater!

La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Albert Einstein

C'est dit. Faites le test et vous constaterez que le sucre ajoute réellement quelque chose au café, qu'il le rehausse légèrement et agréablement. Prenez deux espressos et comparez: l'un noir et l'autre avec un peu de sucre de votre choix. Vous pourriez être surpris de voir la différence entre les deux!

