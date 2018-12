Y a-t-il quelque chose de plus agréable que de se lever un matin frileux et de réaliser que l'on est en congé, que la journée nous appartient, et qu'on peut prendre le temps de boire un bon café emmitouflé dans une couverture? Le rêve! Vision encore plus extatique lorsqu'on peut y ajouter une touche joyeuse et festive sans même avoir de regrets!

Le temps des Fêtes, c'est le temps de profiter des bonnes choses de la vie. Bon. Trois cent soixante-cinq jours par année on peut choisir d'en profiter aussi. Oui. Mais la période des Fêtes est d'autant plus remplie de moments privilégiés pour le faire.

Parce que les Fêtes sont synonymes de gourmandises, voici deux recettes spécialement élaborées pour cette occasion (et toutes les heureuses occasions de les boire): un cappuccino festif, lequel peut bien sûr se boire à l'année, et sa version mocktail — plus soft —, mais tout aussi savoureuse!

Des boissons à prendre les matins où on a le temps de relaxer et prendre un café, ou les après-midis d'après-ski, et à laquelle il est ô combien difficile de résister.

Cappuccino des Fêtes

Ingrédients :

1/2 oz (15 ml) de crème d'érable Coureur des Bois

1/2 oz (15 ml) de rhum Chic Choc

1 1/2 oz (45 ml) d'espresso

3 oz (90 ml) de lait moussé

1 bâton de cannelle

Sucre d'érable granulé (au goût)

Préparation :

1. Dans votre tasse préférée, versez le Coureur des Bois et le rhum Chic Choc.

2. Ajoutez l'espresso.

3. Faites mousser le lait afin d'obtenir une mousse pour faire un cappuccino digne de ce nom!

4. Versez le tout sur l'alcool et le café!

5. Décorez d'un bâton de cannelle et saupoudrez de sucre d'érable (à votre goût).

6. Enjoy!

Visionnez aussi la recette:

Mocktail des Fêtes

Ingrédients :

1/2 oz (15 ml) de caramel au beurre salé

1 1/2 (45 ml) oz d'espresso

3 oz (90 ml) de lait moussé

Un soupçon de crème fouettée (au goût)

Préparation :

1. Dans votre tasse favorite, coulez l'espresso.

2. Ajoutez le caramel au café et mélangez avec une cuillère pour que le caramel puisse bien se mêler aux liquides.

3. Faites mousser le lait afin d'obtenir une mousse onctueuse et le verser dans la tasse.

4. Garnir de crème fouettée (et ajoutez-y une canne de Noël concassée ou des bonbons à saupoudrer pour un café plus funky et agréable à boire).

5. Savourez!

Après avoir bu ces cafés, vous serez assurément réconforté. Bonne dégustation et ayez tout plein de journées pour en profiter!

La section des blogues propose des textes personnels qui reflètent l'opinion de leurs auteurs et pas nécessairement celle du HuffPost Québec.