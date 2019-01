Avec l'arrivée de la nouvelle année vient un vent de nouvelles tendances. Le café, c'est un peu comme la mode: on voit des choses partir, revenir ou s'inventer. Chaque année, c'est la même chose et 2019 n'y aura pas échappé.

Histoire d'être à jour avec ce qui se passe côté café en 2019, j'ai eu envie de vous faire un petit topo sur ce qui s'en vient.

Café équitable

Avec tout ce qui se passe partout autour de nous et sur la planète, on essaie de changer nos habitudes de consommation comme on peut.

Mouvement progressif et à la fois de plus en plus populaire en raison de ses valeurs éthiques, le commerce équitable prend de l'ampleur et son café fera battre le cœur de beaucoup de buveurs de café.

ranplett via Getty Images Un producteur de café issu du commerce équitable cueille à la main les grains de café biologiques.

Café au lait végétal

De manière générale, le lait de vache prend de moins en moins de place dans notre vie (et même dans la nouvelle mouture du Guide alimentaire, mais c'est une autre histoire).

On boit de plus en plus de boisson végétale pour plusieurs raisons, notamment des raisons environnementales. «Produire un verre de lait de vache produit presque trois fois plus de gaz à effet de serre que tous les laits non laitiers».

Si l'on fait un petit retour en arrière, il y a quelques années, le lait de soya et le lait d'amande ont été les premiers à ouvrir le bal et à conquérir le marché. Ils ne sont plus seuls désormais et côtoient le lait de riz, de noix de coco, de cajou, de chanvre, de lin ou d'avoine.

En 2019, on a donc plusieurs options et les meilleures pour l'environnement, selon la BBC, sont le lait de soya et le lait d'avoine, ce dernier étant celui qui fait de meilleurs cafés!

Café cétogène

Le régime Keto (ou l'alimentation cétogène) a continué à attirer d'autres adeptes dans les dernières années et semble gagner en popularité. Le café cétogène est considéré comme tendance en 2019, même si on ne suit pas nécessairement ce régime...

La recette est fort simple :

1 tasse de café

1 à 2 c. à soupe de beurre non salé

1 à 2 c. à soupe d'huile de coco

Mettre les ingrédients dans son café, mélanger le tout et boire (en se répétant: «qui ne risque rien n'a rien»). Résultats promis: regain d'énergie, vigilance mentale accrue, absorption plus rapide des nutriments et satiété.

Une tendance à suivre ou non, c'est à vous de voir. Sachez je ne vous jugerai pas, peu importe ce que vous en pensez et ce que vous décidez de faire!

Café infusé à froid

Selon les prévisions, ce sera l'année prospère pour le café infusé à froid (cold brew). Année après année, il gagne du terrain et on l'utilise à toutes les sauces.

En effet, il est possible de les utiliser pour des boissons estivales et des cocktails. Pensez au café-limonade ou encore au café-tonic, deux exemples super simples, mais qui ne sont que le début!

Bières et cocktails au café

Je viens d'en parler, mais vraiment, on met le café de l'avant dans les cocktails et la bière cette année. D'ailleurs, les microbrasseries exploitent le café pas à pas comme ingrédient.

Ça ne date pas d'hier, mais 2019 se verra bombardé de nouvelles recettes et nouveaux produits où le café sera à l'honneur! Ça me rend particulièrement heureuse de savoir qu'on pourra faire d'une pierre deux coups plus que jamais en raison de l'offre!

C'est un vent de nouveautés et de changements pour le café cette année. On ne réinvente pas la roue, mais on fait les choses un peu différemment. Il faut toujours se dire qu'«on ne peut pas se prononcer avant d'avoir essayé!»

