La semaine passée, Alex Sereno partageait avec vous ses résolutions café 2019. La dernière à être mentionnée, Penser au «après la tasse», m'est apparue particulièrement pertinente. Bien qu'on n'y pense pas toujours, il est facile de donner une seconde utilité au café qu'on vient d'utiliser pour se faire une boisson chaude.

Le marc de café, le résidu qui se trouve dans le filtre après s'être fait une infusion, a les propriétés suivantes: il est nettoyant, dégraissant, désodorisant, en plus d'être économique, écologique et d'avoir d'autres étonnants pouvoirs! Pourquoi ne pas en profiter, si on se fait du café chaque jour, pour récupérer le marc et en faire quelque chose de nouveau?

Voilà donc quelques recettes et autres idées pour réutiliser votre café pour en tirer un maximum de bienfaits.

Recettes

Un masque

L'hiver, notre peau en «mange une claque». On a l'impression d'être à la fois une pinte de lait et un raisin sec, notre peau pâle nous tiraille. Le café peut, en un rien de temps, donner un coup d'éclat et hydrater l'épiderme.

L'intégrer à un masque est une bonne idée:

1 c. à soupe de yogourt*

1/2 c. à soupe de marc de café

1 c. à thé de miel

*Pour un masque. Utiliser du yogourt nature évidemment, et grec, de préférence.

Dhanya Proulx

Mélanger le tout. Appliquer et laisser agir 5 à 10 minutes, puis rincer doucement pour ne pas irriter la peau.

Résultat: la peau est hydratée et apaisée. Le masque convient à tous les types de peau. Cependant, si vous avez une peau très sensible ou avez des allergies à l'un de ces ingrédients, c'est à éviter.

Dhanya Proulx Le masque de café a été testé et approuvé par l'équipe du café Barista!

Un exfoliant

Pourquoi dépenser pour un exfoliant quand on peut s'en faire un maison, avec des choses que l'on a à porter de main? Le marc de café, en plus d'être économique, a comme vertu d'éliminer les peaux mortes et de faire respirer la peau.

Mélangez ces ingrédients dans un pot qui ne brisera pas sous la douche (évitez le verre):

2 c. à soupe d'huile d'amande douce ou d'olive

2 c. à soupe de marc de café

1 c. à thé de cassonade ou de sucre brun

Sous la douche, il faut appliquer le mélange, faire un massage en mouvements circulaires et rincer. Hop! Une fois hors de la douche, la peau est douce et sent bon le café.

Convient à tous les types de peau. Cependant, si vous êtes avez une peau très sensible ou avez des allergies à l'un de ces ingrédients, c'est à éviter.

PetrePlesea via Getty Images

Un parfum d'ambiance

Rien de plus réconfortant que l'odeur du café. Le marc peut être mélangé à de la cire de pour faire une chandelle.

Vous aurez besoin de ces ingrédients:

1 tasse de cire*

3 c. à soupe de marc de café

1 c. à soupe d'espresso (facultatif)

1 mèche

1 socle en métal

*D'une vieille chandelle ou du commerce. Si vous la faites maison, pour obtenir 1 tasse 1/2 de cire fondue, il faut faire fondre 5 tasses de cire en flocons dans un bain-marie et y ajouter le marc de café Attention aux brûlures!

Dhanya Proulx

AUTRES IDÉES

Un engrais pour les plantes

À partir d'ici, plus besoin de recettes. Riche en potassium, phosphore et magnésium, notamment, le marc peut servir d'engrais pour les plantes. Il apporte des minéraux et leur donne le boost dont elles peuvent avoir besoin. Il peut également servir de répulsif à insectes indésirables!

Un désodorisant

Le café est reconnu pour absorber les odeurs. C'est une des raisons pour laquelle il ne faut pas le garder au réfrigérateur, sauf dans le cas où il s'agit du marc. Mis dans un contenant laissant entrer l'air, il absorbera l'humidité et les mauvaises odeurs du réfrigérateur ou encore des placards!

Un débouche tuyaux

Désincrustant par excellence, le café, une fois dans les canalisations, nettoie la tuyauterie. C'est économique et écologique! Il faut cependant faire attention de ne pas en mettre trop : une c. à soupe suffit, de temps à autre. Il faut aussi faire couler un peu d'eau par la suite pour que le marc puisse bien se répandre dans le tuyau.

Mikhaela Cena / EyeEm via Getty Images

Un nettoyant pour la vaisselle

Incroyable, mais vrai, le marc de café peut remplacer le liquide à vaisselle! Naturellement abrasif, il déloge la graisse sur la vaisselle. Une à deux poignées dans l'eau suffisent.

Un attendrisseur pour la viande

On peut en faire une marinade avec de l'huile d'olive, de l'ail, du sel et des fines herbes. Mise dans un contenant avec une pièce de bœuf, quelques heures plus tard ça donne une viande bien tendre et juteuse, avec un petit goût caféiné.

Plusieurs options s'offrent donc pour récupérer le marc de café. Ce sont des choses plutôt utiles à faire dans son quotidien, sans oublier que ça ne coûte pas cher d'essayer.

wundervisuals via Getty Images

Essayer le marc de café, c'est l'adopter!

