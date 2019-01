Golden Globes 2019: suivez notre couverture en direct!

A Star Is Born, avec la chanteuse Lady Gaga, et Roma, film du Mexicain Alfonso Cuarón, sont les favoris les plus en vue pour la cérémonie des Golden Globes, qui inaugurent la saison des prix à Hollywood et tracent parfois la voie vers les prestigieux Oscars.

Les premiers invités ont commencé à arriver en début d'après-midi sur le long tapis rouge du luxueux hôtel Hilton de Beverly Hills, où les couleurs et tenues parfois extravagantes sont de retour. L'an dernier, la cérémonie avait été placée sous le signe du noir austère par les célébrités, soucieuses de concentrer l'attention des médias sur les mouvements #MeToo et Time's Up contre le harcèlement sexuel en pleine affaire Weinstein.

Les récompenses seront remises lors d'un dîner de gala animé par les comédiens Sandra Oh et Andy Samberg.

Très convoités, les Golden Globes servent traditionnellement d'outil de prédiction en vue des Oscars. Mais il s'agit d'un baromètre d'autant plus incertain qu'ils dédoublent les principales catégories (meilleur film, meilleur acteur ou actrice) en «drame» et «comédie».

Les pronostics sont délicats, car contrairement aux Oscars ou à d'autres compétitions, ce ne sont pas les professionnels du cinéma qui votent, mais la petite centaine de membres de l'Association de la presse étrangère de Hollywood (HFPA).

Pour connaître les gagnants, être au fait des derniers potins, des faits cocasses et du meilleur du tapis rouge, suivez notre couverture en direct toute la soirée!

LIRE AUSSI

» De Lady Gaga à Ricky Martin, les stars se préparent pour les Golden Globes

ET LES NOMMÉS SONT...

CINÉMA

Meilleur film dramatique

- Black Panther

- BlacKkKlansman

- Bohemian Rhapsody

- If Beale Street Could Talk

- A Star is Born

Meilleur film musical ou comédie

- Crazy Rich Asians

- The Favourite

- Green Book

- Mary Poppins Returns

- Vice

Meilleur réalisateur

- Bradley Cooper (A Star is Born)

- Alfonso Cuarón (Roma)

- Peter Farrelly (Green Book)

- Spike Lee (BlacKkKlansman)

- Adam McKay (Vice)

Meilleur acteur dans un film dramatique

- Bradley Cooper (A Star is Born)

- Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

- Lucas Hedges (Boy Erased)

- Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

- John David Washington (BlacKkKlansman)

Meilleure actrice dans un film dramatique

- Glenn Close (The Wife)

- Lady Gaga (A Star is Born)

- Nicole Kidman (Destroyer)

- Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

- Rosamund Pike (A Private War)

Meilleur acteur dans un film musical ou une comédie

- Christian Bale (Vice)

- Lin-Manuel Miranda (Mary Poppins Returns)

- Viggo Mortensen (Green Book)

- Robert Redford (The Old Man and The Gun)

- John C. Reilly (Stan and Ollie)

Meilleure actrice dans un film musical ou une comédie

- Emily Blunt (Mary Poppins Returns)

- Olivia Colman (The Favourite)

- Elsie Fisher (Eight Grade)

- Charlize Theron (Tully)

- Constance Wu (Crazy Rich Asians)

Meilleur acteur dans un second rôle

- Mahershala Ali (Green Book)

- Timothée Chalamet (Beautiful Boy)

- Adam Driver (BlacKkKlansman)

- Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

- Sam Rockwell (Vice)

Meilleure actrice dans un second rôle

- Amy Adams (Vice)

- Claire Foy (First Man)

- Regina King (If Beale Street Could Talk)

- Emma Stone (The Favourite)

- Rachel Weisz (The Favourite)

Meilleur scénario

- The Favourite - Deborah Davis et Tony McNamara

- Green Book - Peter Farrelly, Brian Hayes Currie et Nick Vallelonga

- Roma - Alfonso Cuarón

- If Beale Street Could Talk - Barry Jenkins

- Vice - Adam McKay

Meilleure chanson originale

- All the Stars (Black Panther)

- Girl in the Movies (Dumplin')

- Requiem for a private war (A Private War)

- Revelation (Boy Erased)

- Shallow (A Star Is Born)

Meilleure musique de film

- Black Panther - Ludwig Göransson

- First Man - Justin Hurwitz

- Isle of Dogs - Alexandre Desplat

- Mary Poppins Returns - Marc Shaiman et Scott Wittman

- A Quiet Place - Marco Beltrami

Meilleur film en langue étrangère

- Capernaum

- Girl

- Never Look Away

- Roma

- Shoplifters

Meilleur film d'animation

- Isle of Dogs

- The Incredibles 2

- Mirai

- Ralph Breaks the Internet

- Spider-Man: Into the Spider-Verse

TÉLÉVISION

Meilleure série dramatique

- The Americans

- Bodyguard

- Homecoming

- Killing Eve

- Pose

Meilleure série musicale ou comique

- Barry

- The Good Place

- Kidding

- The Kominsky Method

- The Marvelous Mrs. Maisel

Meilleure mini-série ou meilleur téléfilm

- The Alienist

- The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

- Escape at Dannemora

- Sharp Objects

- A Very English Scandal

Meilleur acteur dans une série dramatique

- Jason Bateman (Ozark)

- Stephan James (Homecoming)

- Richard Madden (Bodyguard)

- Billy Porter (Pose)

- Matthew Rhys (The Americans)

Meilleure actrice dans une série dramatique

- Caitriona Balfe (Outlander)

- Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)

- Sandra Oh (Killing Eve)

- Julia Roberts (Homecoming)

- Keri Russell (The Americans)

Meilleur acteur dans une série musicale ou comique

- Sacha Baron Cohen (Who Is America?)

- Jim Carrey (Kidding)

- Michael Douglas (The Kominsky Method)

- Donald Glover (Atlanta)

- Bill Hader (Barry)

Meilleure actrice dans une série musicale ou comique

- Kristen Bell (The Good Place)

- Candice Bergen (Murphy Brown)

- Alison Brie (GLOW)

- Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

- Debra Messing (Will and Grace)

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm

- Antonio Banderas (Genius: Picasso)

- Daniel Brühl (The Alienist)

- Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

- Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose)

- Hugh Grant (A Very English Scandal)

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm

- Amy Adams (Sharp Objects)

- Patricia Arquette (Escape at Dannemora)

- Connie Britton (Dirty John)

- Laura Dern (The Tale)

- Regina King (Seven Seconds)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un téléfilm

- Alan Arkin (The Kominsky Method)

- Kieran Culkin (Succession)

- Édgar Ramírez (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

- Ben Whishaw (A Very English Scandal)

- Henry Winkler (Barry)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un téléfilm

- Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

- Patricia Clarkson (Sharp Objects)

- Penélope Cruz (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

- Thandie Newton (Westworld)

- Yvonne Strahovski (The Handmaid's Tale)

À voir également :