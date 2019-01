Golden Globes 2019: le discours inspirant de Sandra Oh

Sandra Oh a profité de son rôle de coanimatrice de la 76e édition des Golden Globes pour souligner la juste reconnaissance des «visages du changement».

À la fin d'un numéro d'ouverture ayant largement préféré la gentillesse et les compliments aux taquineries, Sandra Oh s'est réjouie de la grande diversité régnant au sein des nominations, grâce, entre autres, aux films Black Panther, BlacKkKlansman, If Beale Street Could Talk, Roma et Crazy Rich Asians.

«Il s'agit d'oeuvres qui n'ont pas seulement résonné chez des publics souvent ignorés par Hollywood, mais qui ont touché tout le monde, et c'est quelque chose de vraiment magnifique», a d'abord déclaré le coanimateur Andy Samberg.

«Tu viens de lire mes pensées sur le télésouffleur», a d'abord poursuivi Sandra Oh, avant de faire ressortir la Oprah Winfrey en elle en y allant d'un discours inspirant qui fut chaudement applaudi par les nombreux artistes rassemblés au Beverly Hilton.

«J'ai dit oui à la crainte d'être sur cette scène ce soir, car je voulais être ici pour être témoin de cette période de changement», a déclaré la comédienne.

«Je ne me fais pas d'illusion. L'année prochain sera sûrement bien différente. Mais là, en ce moment, ce moment est réel. Faites-moi confiance, c'est vrai. Parce que je vous vois, tous ces visages du changement. Et là, tout le monde le pourra», a-t-elle conclu.

Au cours de la soirée, l'actrice afro-américaine Regina King a notamment remporté le Golden Globes de la Meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans le film If Beale Street Could Talk, tandis que Mahershala Ali a reçu la statuette du Meilleur acteur dans un second rôle pour le film Green Book.

Pour sa part, Sandra Oh a remporté le Golden Globe de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans Killing Eve.

