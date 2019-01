Lady Gaga est toujours le clou du spectacle et elle n'a pas fait exception sur le tapis rouge de la 76e cérémonie des Golden Globes.

La co-star du film A Star is Born n'est pas arrivée dans une robe en viande, ni un déguisement de scène, mais dans une robe de princesse Valentino bleu quasi lilas tellement imposante que deux personnes étaient nécessaires pour soulever sa traîne.

Steve Granitz via Getty Images

Christopher Polk/NBC via Getty Images

Les manchons XXL allant du coude jusqu'au poignet ne laissaient pas leur place non plus et complétaient à merveille la tenue glamour.

La chanteuse qui se démarque désormais comme actrice également a agencé sa coiffe à sa tenue en optant aussi pour un bleu très pâle. Le tout remonté en chignon sur le dessus de sa tête.

Jordan Strauss/Invision/AP

Lady Gaga est nommée dans la catégorie «Meilleure actrice dans un film dramatique» pour A Star is Born et celle de la «Meilleure chanson originale» pour Shallow (A Star is Born) qu'elle interprète avec Bradley Cooper.

En 2018, aux Golden Globes, elle avait mis la main sur le trophée de la «Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm pour son rôle de comtesse dans American Horror Story : Hotel.

