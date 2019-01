Toutes les photos du tapis rouge des Golden Globes 2019

Ce dimanche 6 janvier se déroulait la 76e cérémonie des Golden Globes 2019, l'un des galas les plus attendus et les plus courus de l'année. C'est aussi le plus remarquable en termes de looks, les célébrités n'hésitant pas à oser des tenues audacieuses et moins conformistes que lors des autres cérémonies.

L'an dernier la cérémonie des Golden Globes avait été marquée par un tapis rouge quasi intégralement noir en soutien envers les victimes d'inconduite sexuelle.

Cette édition s'est distinguée par la présence très attendue de Lady Gaga - qui ne cesse jamais de nous en jeter plein la vue - et des looks plus glamour les uns que les autres!

Une soirée animée par le duo Sandra Oh et Andy Samberg.

