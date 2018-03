Tessa Virtue et Scott Moir honorés au match des Maple Leafs

Les deux patineurs artistiques préférés du Canada étaient au Air Canada Centre samedi soir afin d'assister au match des Maple Leafs de Toronto.

Tessa Virtue et Scott Moir ont été honorés pour leur performance exceptionnelle aux Jeux d'hiver de 2018 à Pyeongchang, où ils ont remporté deux médailles d'or. Le duo a reçu une ovation après la première période.

«Tessa et Scott sont les patineurs artistiques les plus décorés des Jeux olympiques et sont les premiers patineurs de l'histoire à détenir cinq médailles olympiques», a déclaré l'ancien joueur de Leafs, Darryl Sittler, qui leur a offert des chandails personnalisés à l'effigie de l'équipe.

Ce n'est pas la première fois que Moir s'amuse avec un chandail des Leafs.

L'Olympienne Penny Oleksiak était également présente. Oleksiak, qui a remporté quatre médailles aux Jeux olympiques d'été de Rio en 2016, a tweeté son enthousiasme à l'idée d'être à la même partie que les danseurs sur glace, ce qui a donné lieu à un échange de messages attendrissants.

spotted: @tessavirtue and @ScottMoir are breathing th same air as me rn and watching MY brother play hockey... — Penny Oleksiak (@OleksiakPenny) March 11, 2018

«Repérés: @tessavirtue et @ScottMoir respirent le même air que moi et regardent MON frère jouer au hockey ...»

Are you here? Can we meet? We are HUGE fans! — Tessa Virtue (@tessavirtue) March 11, 2018

«Êtes-vous ici? Pouvons-nous nous rencontrer? Nous sommes de grands fans!»

I'll come down to you ! — Penny Oleksiak (@OleksiakPenny) March 11, 2018

«Je vais venir vous rejoindre!»

Virtue et Moir ont également eu l'occasion de rencontrer l'astronaute canadien Chris Hadfield.

Standing ovation at the ACC last night for Olympians @tessavirtue & @ScottMoir. Such good people. pic.twitter.com/gi9sNmbKUZ — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) March 11, 2018

«Une ovation à l'ACC hier soir pour les Olympiens @tessavirtue & @ScottMoir. De si bonnes personnes.»

Thank you for taking the time to chat with us, Chris. You have been a longtime source of inspiration for us, and we are incredibly grateful for your thoughtful insight! https://t.co/AbfnMev67w — Tessa Virtue (@tessavirtue) March 11, 2018

« Merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous, Chris, vous êtes une source d'inspiration depuis toujours pour nous, et nous sommes incroyablement reconnaissants pour vos réflexions! », a écrit Virtue à l'astronaute, après qu'il eut partagé une photo d'eux.

What you didn't witness was our reaction to the encounter afterwards ... clearly, we couldn't keep our cool! pic.twitter.com/bCUdoAY1VN — Tessa Virtue (@tessavirtue) March 11, 2018

«Ce que vous n'avez pas été témoin de notre réaction après notre rencontre... clairement, nous ne pouvions pas garder notre calme!»

À la fin de la soirée, Virtue a lancé une boutade à Moir, faisant allusion à son niveau d'enthousiasme pour le hockey.

«Je pense que @ScottMoir pourrait être aux @MapleLeafs ce que @Drake est aux @Raptors.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.