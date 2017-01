Porter la réflexion à l'extérieur des murs du labo Thomas Barwick via Getty Images Si elles travaillaient ensemble, les sciences biomédicales et la santé publique pourraient faire œuvre utile sur des enjeux comme les nouvelles maladies infectieuses, la résistance aux antimicrobiens et les maladies comme l'obésité.

Violence politique: un traitement médiatique hypocrite? Anadolu Agency via Getty Images La gifle reçue par l'ex-premier ministre français Manuel Valls ou le coup de poing reçu par Richard Spencer ont le mérite, à tout le moins, de permettre d'aborder la question trop souvent éludée du double standard médiatique en ce qui a trait à la violence politique.

Le nouveau tsar Sputnik Photo Agency / Reuters Vladimir Poutine est incontestablement l'une des principales personnalités politiques du début du 21e siècle. Son influence marquera certainement l'histoire de son pays, mais également celle du monde entier.

Où va l'Autorité palestinienne? Mohamad Torokman / Reuters Si l'Autorité palestinienne s'effondre, la situation ne ferait qu'empirer. Il devient urgent que les institutions internationales la responsabilisent et la forment à une gérance efficace et transparente.

Ce contact que nous recherchons à tout prix Kontrec via Getty Images Je crois que la pire chose qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de l'ignorer. De faire comme s'il n'existait pas. De ne pas le voir, de ne pas l'entendre, de ne pas sentir qu'il respire et que chacune de ses respirations est une invitation à partager son expérience.

La main électrique Xesai via Getty Images Je suis professionnelle du deuil et j'accompagne les malades et les familles endeuillées. Voici l'expérience vécue d'un malade qui acceptait sa destinée, mais dont la famille désirait le garder encore longtemps en vie !

«Cartel», de Don Winslow: coketail! «Cartel» est une saga au souffle euphorisant. On pense à «Guerre et paix», au «Parrain». C'est le grand roman de Don Winslow au cœur de la lutte contre la drogue. Un narco polar hurlant de vérité.

Créer, c'est sortir du cadre Alice Chiche À ce jour, Martine Ouellet n'a pas encore pris sa décision quant à sa candidature, ou non, à la course à la chefferie du Bloc québécois. Pourtant, si je l'appuie, c'est d'ores et déjà, et cela avec une conviction ferme.

L'humanisme d'abord et malgré tout Rob Melnychuk via Getty Images Au risque de faire preuve de naïveté, je prétends que les lois doivent servir l'humain plutôt que ce soit l'humain qui serve les lois. J'oserais presque dire, en paraphrasant le philosophe Protagoras, que l'humanité est la mesure de toutes choses.

Santé: le temps est venu de sortir la recherche des universités Hero Images via Getty Images Les universités canadiennes figurent souvent parmi les dix premières au monde dans les disciplines s'intéressant aux services, aux politiques et à l'économie en matière de santé. Pourtant, notre propre système de santé continue d'afficher un rendement médiocre.

Pourquoi un cartel mexicain s'en prend aux organisateurs canadiens d'un festival de musique? Anadolu Agency via Getty Images La «Riviera Maya» a joué un rôle insolite dans la guerre des cartels, qui fait rage au Mexique depuis plus de 10 ans. La région est devenue un prix convoité par les principaux groupes criminels opérant entre Toronto et Medellin.

Moyen-Orient: la dangereuse stratégie du chaos Aquir via Getty Images Alors qu'on pensait que le Moyen-Orient avait atteint son quota de crises et qu'on le laisserait en paix, eh bien non! On apprend maintenant que la nouvelle administration américaine envisage de déménager son ambassade à Jérusalem.

Les virus parasitaires Radio-Canada Toutes les moyennes et grandes villes ont ce même système, les virus parasitaires. Ils sont habillés en gris ou en noir, ont de petites voitures qui clignotent. Ils frappent sans arrêt, du matin à la nuit, sans discernement ni intelligence. Le règlement, c'est le règlement.

La santé et les compagnies pharmaceutiques Getty Images/iStockphoto Il est devenu à la mode, dans certains milieux, de critiquer les médicaments. Le problème est que dans la population existeront toujours des gens pour qui ces affirmations et jugements deviennent des vérités absolues. Et cela a des répercussions immenses.

Dialogue «tintinesque» avec Philippe Goddin Événement littéraire du début de l'année, la réédition de Tintin au pays des Soviets divise autant la communauté des tintinophiles que celle des bédéphiles en général. Pour en discuter, nous avons rejoint Philippe Goddin, auteur de plusieurs monographies sur l'œuvre du bédéiste dont Hergé, Tintin et les Soviets .

Réduire les inégalités: ce ne sont pas que des mots Courtoisie Le Canada ressent les secousses et les répercussions des troubles et des conflits qui agitent la communauté internationale. La crise des réfugiés en Syrie en est une preuve flagrante. Le peuple canadien se préoccupe des autres.

Brancher le Québec sur le monde! oaltindag via Getty Images Ceux et celles qui n'ont pas accès au Web se retrouvent désormais désavantagés. Pour rivaliser ou être à la hauteur dans un marché désormais global, il faut être connecté et bien connecté. Il en va, non seulement de la santé, mais même de la survie de la culture et du développement économique pour les régions du Québec.

Pour le plaisir de courir après une vache Todd Korol / Reuters Le 375e anniversaire de Montréa m'avait surtout semblé être une excuse inventée pour attirer les touristes, engranger des sous, et étancher la soif d'attention médiatique de notre maire. Soit. Mais quand j'ai entendu dire que la ville se proposait de tenir un rodéo, j'ai franchement éclaté de rire.

Quel âge a le Canada? 150 ans? RF Fondée en 1642, Montréal a bel et bien 375 ans. Mais quel âge a le Canada? 150 ans ? 409 ans? 70 ans? 85 ans? 483 ans?

Santé: entre le cirque et le génocide DeanDrobot via Getty Images On se retrouve prisonnier d'un cirque d'une infinie tristesse, mais aussi extrêmement enrageant, qui laisse à penser qu'au fond, le gouvernement actuel ne souhaite qu'une chose : que les plus démunis finissent par s'autoéliminer eux-mêmes.

La question autochtone et le racisme systémique Getty Parler de racisme au Québec laisse souvent entendre que le Québec est une société raciste, ce qui est une généralisation déplorable et inacceptable. Mais admettre que le racisme existe au Québec, sous ses différentes formes, est incontournable.

Un gouvernement en rade RapidEye via Getty Images On constate trop souvent qu'entre la volonté d'agir du gouvernement et l'action effective sur le terrain, les projets restent en rade. Comme un bateau en panne reste en rade. Et c'est bien là, le malaise que nous ressentons face à ceux qui nous gouvernent.

Barrette?... Trump?... Trumpette?... Jacques Boissinot/CP Nous avons, nous aussi, quelques émules du président américain. Bien sûr, ils ne sont peut-être pas sexistes ou racistes, mais ils utilisent eux aussi les faits alternatifs pour déformer la réalité.

Le monde musulman doit tourner la page du mal et ouvrir celle du bien Getty Images/Moment RF Les premiers à s'engager sur ce chemin sont les instruits : savants, érudits, libres penseurs, etc. Ils doivent initier le vrai réveil en incitant les autres musulmans à ne plus écouter et suivre les pseudo imams et autres exégètes qui prêchent l'obscurantisme dans les medersas et les mosquées.

Merci aux sages-femmes janzwolinski via Getty Images Les sages-femmes de la Maison de naissance Côte-des-Neiges nous ont permis de vivre un petit miracle : accoucher à la maison en équipe et en toute intimité.