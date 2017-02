De la guerre des extrêmes et du dialogue des sourds sezer66 via Getty Images Ceci est une fiction ; toute personne se reconnaissant dans ce qui suit devra en urgence aller se rendre aux autorités et éventuellement consulter...

Expansion de l'islamisme: les racines Gallo Images via Getty Images Depuis 2011, les mouvements islamistes sont en expansion au Moyen-Orient. Voici une approche historique pour tenter d'expliquer cette popularité.

Message à mon Québec meurtri: première partie PeopleImages via Getty Images Il serait injuste de faire payer à l'islam et aux musulmans modérés les dérives, les crimes et la barbarie de l'islamisme radical et des islamistes intégristes. Malheureusement, c'est ce qui vient de se passer à Québec.

Entre l'ombre et la lumière de Nelly Arcan Yan Turcotte Est-il possible de rendre compte avec justesse d'une auteure énigmatique? C'est ce qui m'amène à vous parler du film Nelly, que je suis allée voir récemment.

Tuerie à Sainte-Foy: de l'inutilité relative des bons sentiments Christinne Muschi / Reuters Jeudi, dans le hall d'entrée de notre belle institution d'éducation, comme d'ailleurs dans de nombreux endroits et institutions publiques du Québec, avait lieu un rassemblement «contre la haine». Je n'y ai pas participé, et cela pour plusieurs raisons.

La beauté sauvera le monde sebastianosecondi via Getty Images Il ne manquera jamais de raisons pour créer des murs, des lois et des limites qui ne visent qu'à cloisonner l'humanité dans un enclos à bestiaux. Plus que jamais, il faudra abattre les murs, réformer les lois et repousser les limites.

5 questions inhabituelles pour être heureux Flashpop via Getty Images En nourrissant « votre » bonheur, au quotidien, vous constaterez combien il rayonne et se déploie autour de vous.

La haine des autres photoshkolnik via Getty Images Si tu as une couleur différente, regarde autour, tu verras des idiots de la même couleur, car le racisme et l'idiotie n'ont ni race ni couleur.

Justin Trudeau, c'est minable Si un jeune premier ministre, comme toi, n'a même pas le courage de moderniser le mode de scrutin de son pays; il ne reste vraiment plus grand-chose à attendre de la politique contemporaine...

Poux bactéries = typhus, une maladie terrible alexdans via Getty Images Le typhus constitue toujours une menace et resurgit dès que les conditions le lui permettent : guerres, catastrophes naturelles, prisons surpeuplées, camps de réfugiés, etc. La guerre contre les microorganismes n'est, elle, jamais totalement gagnée.

Aux États-Unis, l'emploi va au désastre Getty Images/iStockphoto Même si aucun chiffre officiel sur l'exode de résidents américains vers le nord de la frontière canadienne n'est encore sorti, on peut douter qu'il suffise à pallier l'abîme aux emplois que Trump est en train d'excaver s'il continue de la sorte.

Éric Delbecque: L'explorateur des nouveaux mythes First Éditions Associés aux dérives impérialistes de la société américaine, les superhéros deviennent dès lors un prétexte pour faire le procès de la « pop culture » occultant toute la richesse de leur univers. C'est cette richesse qu'Éric Delbecque analyse dans son excellent et récent Les super-héros pour les nuls. Discussion autour de ces nouveaux dieux.

Petit guide à l'intention des hommes dégoutés par le patriarcat Maximkostenko via Getty Images Être un homme dans une culture patriarcale, c'est être placé devant le choix d'agir contre la domination de la moitié de l'humanité ou de contribuer à la perpétuer. Ne rien faire, c'est donner son consentement à la domination. Petit guide pour faire une différence.

Les citoyens et la justice Reuters Photographer / Reuters Nos juges, nos policiers, nos avocats, les procureurs de la couronne sont-ils des citoyens au-dessus de tout soupçon?

Les musulmans n'ont pas besoin de notre auto-flagellation Si le Coran n'inspire pas de crimes, les écrits de Mathieu Bock-Côté non plus. S'il ne faut pas amalgamer tous les musulmans aux terroristes islamistes, il ne faut pas amalgamer tous les défenseurs de la laïcité aux débiles de l'extrême droite suprémaciste.

5 résolutions pour le prochain chef du NPD Jim Young / Reuters TEXTE COLLECTIF - Alors que les spéculations vont bon train sur les candidates et candidats qui pourraient bientôt se lancer dans la course, les jeunes membres du NPD interpellent aujourd'hui celles et ceux qui souhaitent diriger notre parti à respecter ces cinq résolutions.

Fleuve Saint-Laurent: mieux vaut prévenir que guérir PC À long terme, le risque d'une réduction de l'accessibilité des ports ou de la mobilité des navires dans le golfe, sur le fleuve où le Saguenay nuira à la réputation et à la capacité du Québec d'attirer des investissements industriels majeurs.

L'obsession des faits Anke Van wyk via Getty Images Le problème est que cette vérité post-politique opposée à la politique post-vérité est entièrement fausse, et que les faits qui sont correctement établis ne seront jamais le terminus de la politique, mais son commencement, car des faits n'ont jamais rien dit d'eux-mêmes. Rien !

Le Québec n'a pas été victime d'un acte terroriste Rawpixel via Getty Images Le refus de la différence raciale ou religieuse, érigé en terrorisme à un haut niveau n'est pas l'exemple que doivent recevoir les gens plus fragiles.

L'insaisissable minéralité dans le vin Courtoisie Beaucoup en parlent, mais peu savent de quoi il s'agit exactement. On a écrit sur la minéralité, tout et son contraire. J'aimerais apporter ici mon grain de sel sur la question.

Comment le stress peut provoquer une crise cardiaque Mixmike via Getty Images Aujourd'hui, les cardiologues comprennent mieux en quoi un mode vie stressant peut nuire gravement à notre cœur.

Je suis la génération « G » Yuri_Arcurs via Getty Images Nous, les « G », ne sommes pas effrayés par la dette. Ou plutôt, on s'est résigné à l'apprivoiser. Avec un peu de recul, on comprend que la génération « G » est celle qui prend le temps d'apprendre à se connaître.

La démocratie, c'est une question de santé Dan Dalton via Getty Images Quand on s'occupe des personnes à la hâte et sans soin, on ne soigne plus. La réforme de santé du ministre Gaétan Barrette doit tenir compte de la réalité du milieu.

Sommes-nous responsables du terrorisme? kokouu via Getty Images Une autre horreur s'est produite. Cette fois, un jeune homme sans histoire est entré dans une mosquée de Québec pour tuer des musulmans. Comment trouver un sens à un acte aussi absurde? Quelle part de responsabilité individuelle et collective pouvons-nous assumer pour ne pas nourrir la terreur?