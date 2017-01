Si vous n'avez pas de machine espresso au travail, changez d'employeur! Guido Mieth via Getty Images Dans le merveilleux monde du travail, d'où vient ce besoin brutal de faire du skateboard avec un chat dans les bras au travail? Sans ces deux outils, est-ce que la créativité des employés est vraiment limitée? Nous en sommes rendus là, vraiment?

Vers un Québec monoculturel ou multiculturel? gwflash Poser la question, c'est déjà y répondre. Le Québec n'a jamais été une société homogène et ne pourrait jamais le devenir, à moins d'accepter d'occuper une toute petite niche comme celle des Hassidim, à la merci de leurs voisins bien plus puissants.

Vendre sa résidence principale sans perdre sa chemise Getty Images Avec la nouvelle année qui débute et la saison des impôts qui est à nos portes, il est important de savoir que les règles qui s'appliquaient lors de la vente d'une résidence principale ont changé à l'automne dernier.

Que pensent les hyperconnectés du droit à la déconnexion? Superb Images via Getty Images On peut voir dans ce droit la déconnexion une véritable amélioration pour beaucoup de collaborateurs qui subissent, à leur corps défendant ces contacts virtuels répétés et incessants. Mais qu'en pensent les autres? Les hyperconnectés par choix et par plaisir?

Prévenir une nouvelle crise de l'énergie Kaveh Kazemi via Getty Images L'Iran des mullahs fait la pluie et le beau temps au Moyen-Orient et en contrôle cinq capitales : Beyrouth, Bagdad, Damas, plus récemment Sanaa et bien sûr Téhéran. Les essais balistiques iraniens se poursuivent et en 2025, l'Iran pourra légalement continuer son enrichissement d'uranium.

Le Code Québec: démystifier les paradoxes des Québécois FotografiaBasica via Getty Images Une bible! Difficile de résumer une bible! L'identité des Québécois est tellement à la mode que cet ouvrage arrive à point.

Les traitements anticancéreux ciblés: un exemple du défi Dan Dalton via Getty Images Si nous sommes parvenus à développer une grande quantité de médicaments contre le cancer, l'objectif ultime demeure de découvrir un médicament qui s'attaque efficacement aux cellules cancéreuses tout en épargnant les cellules saines.

Le racisme d'un océan à l'autre Ashwenna via Getty Images Ma culture est universelle. Mon pays, c'est celui de Gilles Vigneault. Un pays d'hiver où l'on accueille les gens des autres saisons pour qu'ils bâtissent des maisons aux côtés des nôtres. Il n'a rien à voir avec les zoufs qui ont peur de se faire envahir par du couscous.

2016, une année difficile pour le système judiciaire au Québec BrianAJackson via Getty Images L'année qui vient de passer fut tout sauf tranquille pour notre système judiciaire. Il y aura eu les incroyables mises à la porte d'un tas d'accusés vedettes et un tas de remises de peine pour les autres, tout ça parce que la Cour suprême coupe dans les délais et que Québec coupe dans les budgets.

Faire de 2017 l'année «Pas de résolutions» Zoonar/A.Mijatovic via Getty Images En ce début d'année, on entend beaucoup parler de résolutions du Nouvel An et on prévoit que tout comme l'année passée et celle d'avant, l'une des résolutions 2017 les plus populaires sera la perte de poids.

Le salaire des PDG: quel scandale? Mlenny via Getty Images Cette année encore, il est nécessaire de déboulonner les non-sens, les sophismes et les erreurs commises par ceux qui soulignent ces chiffres.

Le carré de sable Yuki Kondo via Getty Images Cette année, nous célébrerons les 150 ans du refus éternel, les 150 ans de notre enfance à jamais assumée. Plus encore, nous avons intégré l'idée qu'une certaine part de ce qui nous concerne ne sera jamais décidée par nous.

Quand les hommes parlent d'amour... Wavebreakmedia Ltd via Getty Images Les gars, c'est correct de vivre ses émotions, et d'en parler. Ça aide en maudit, croyez-moi, et en aucun cas ça ne vous rend plus faible.

Les 4 grands défis économiques du Québec en 2017 Blend Images - Peathegee Inc via Getty Images Cette nouvelle année amènera son lot de casse-tête en matière économique, particulièrement pour le gouvernement du Canada et du Québec.

Quel bilan de mi-mandat de Michaëlle Jean à l'OIF? COLE BURSTON via Getty Images Le mi-mandat est le moment idéal de jeter un coup œil dans le rétroviseur, de passer en revue les progrès accomplis jusque-là, les objectifs qui n'ont pas pu être atteints et de recadrer, avec les meilleures approches, là où il faut absolument faire des réajustements.

Enfin un vrai premier pas vers l'intégration des médecins dans le système hospitalier PC Le docteur Barrette a essuyé sa large part de critiques depuis qu'il occupe le poste de ministre de la Santé. Mais force est d'admettre que son plus récent projet de loi, qui vise à donner plus de pouvoirs aux directions d'hôpitaux dans l'affectation des tâches des médecins, est un important pas dans la bonne direction.

Le retour spectaculaire et tragique de l'histoire Getty Images Il faudra donc compter sur des pays comme le Canada et d'autres en Europe pour convaincre les populations que les valeurs de la démocratie libérale valent la peine d'être promues et encouragées. Le défi est de taille.

Comment boire du vin sans y laisser son dernier sou Courtoisie Le temps des Fêtes vous a coûté cher, mais vous ne désirez pas vous abstenir pour autant de boire du bon vin?

2017 sera une année cruciale pour l'Europe Nelson_A_Ishikawa via Getty Images Alors que la fin de 2016 et le début de 2017 ont été marqués par des frappes terroristes tragiques en Allemagne et Turquie, il est évident que le principal défi de l'Europe cette année sera sa capacité à faire face à ce fléau.

Perceval et la quête de l'identité Courtoisie Depuis toujours, les légendes arthuriennes nous bercent sans jamais se démoder. Année après année, les aventures du roi Arthur et de ses chevaliers continuent de captiver surtout quand elles se révèlent d'astucieuses et audacieuses relectures.

Pour que l'avenir l'emporte sur le passé! swkunst via Getty Images Avec ces informations en tête, on peut se souhaiter une année 2017 où l'on se battra sur tous les fronts pour que la science l'emporte sur l'obscurantisme, les énergies renouvelables sur les fossiles et, somme toute, pour que l'avenir l'emporte sur le passé.

En 2017, à nous de démontrer les effets des compressions! Jacques Boissinot/CP Nous allons continuer à contribuer à combler le vide de contre-pouvoirs au Québec. Nous allons remplir ce rôle avec la même ferveur que celle qu'ont nos membres pour offrir des services de qualité malgré des ressources qui diminuent de façon importante.