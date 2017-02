Fleuve Saint-Laurent: mieux vaut prévenir que guérir PC À long terme, le risque d'une réduction de l'accessibilité des ports ou de la mobilité des navires dans le golfe, sur le fleuve où le Saguenay nuira à la réputation et à la capacité du Québec d'attirer des investissements industriels majeurs.

L'obsession des faits Anke Van wyk via Getty Images Le problème est que cette vérité post-politique opposée à la politique post-vérité est entièrement fausse, et que les faits qui sont correctement établis ne seront jamais le terminus de la politique, mais son commencement, car des faits n'ont jamais rien dit d'eux-mêmes. Rien !

Le Québec n'a pas été victime d'un acte terroriste Rawpixel via Getty Images Le refus de la différence raciale ou religieuse, érigé en terrorisme à un haut niveau n'est pas l'exemple que doivent recevoir les gens plus fragiles.

L'insaisissable minéralité dans le vin Courtoisie Beaucoup en parlent, mais peu savent de quoi il s'agit exactement. On a écrit sur la minéralité, tout et son contraire. J'aimerais apporter ici mon grain de sel sur la question.

Comment le stress peut provoquer une crise cardiaque Mixmike via Getty Images Aujourd'hui, les cardiologues comprennent mieux en quoi un mode vie stressant peut nuire gravement à notre cœur.

Je suis la génération « G » Yuri_Arcurs via Getty Images Nous, les « G », ne sommes pas effrayés par la dette. Ou plutôt, on s'est résigné à l'apprivoiser. Avec un peu de recul, on comprend que la génération « G » est celle qui prend le temps d'apprendre à se connaître.

La démocratie, c'est une question de santé Dan Dalton via Getty Images Quand on s'occupe des personnes à la hâte et sans soin, on ne soigne plus. La réforme de santé du ministre Gaétan Barrette doit tenir compte de la réalité du milieu.

Sommes-nous responsables du terrorisme? kokouu via Getty Images Une autre horreur s'est produite. Cette fois, un jeune homme sans histoire est entré dans une mosquée de Québec pour tuer des musulmans. Comment trouver un sens à un acte aussi absurde? Quelle part de responsabilité individuelle et collective pouvons-nous assumer pour ne pas nourrir la terreur?

La patate chaude de Justin Trudeau Chris Wattie / Reuters Justin Trudeau doit choisir entre les magnats de l'industrie pétrolière et l'opposition citoyenne en plus de devoir protéger l'économie canadienne devant le protectionnisme agressif de la nouvelle administration Trump.

Trump et la confusion des ressentiments Toru Hanai / Reuters L'addition des ressentiments et résistances peut faire blocage. Dans la confusion générale, il faut garder espoir.

La honte du lendemain ALICE CHICHE via Getty Images Cette journée du 30 janvier fut synonyme de honte. La honte d'avoir un père qui était raciste. La honte d'avoir déjà eu des idées préconçues. La honte de savoir que le meurtrier était Québécois.

Stoppons la haine et ses ambassadeurs, maintenant SasinParaksa via Getty Images Nous avons de quoi être fiers du sursaut citoyen des gens de Québec et du Québec. Mais il est temps pour nous tous de faire un examen de conscience comme société et de réfléchir aux causes du drame survenu cette semaine et qu'au fond de nous-mêmes, nous connaissons déjà pour certaines.

De l'amour, s'il vous plait! Paméla Lajeunesse Je veux te dire que je t'aime, si tu es un être humain. Que tu sois blanc, noir, jaune, rouge, indigo, ou à rayures m'importe peu, si tu fais l'effort, une fois de temps en temps, de t'ouvrir aux autres et d'aider ton prochain. Peu m'importe tes croyances, ou le Dieu que tu pries.

Combien reste-t-il d'«Alexandre Bissonnette» au Québec? Alexandre Bissonnette / Facebook Y a-t-il d'autres A. B. prêts à passer à l'action au Québec? Et ma réponse rapide en parcourant les réseaux sociaux est malheureusement: peut-être. Mais, il n'est jamais trop tard pour les dissuader de perpétrer leur tuerie, car nous pouvons tous ajouter notre battement d'ailes de papillon pour influencer la psyché des meurtriers potentiels.

Le Bloc mérite une course à la chefferie PC Le mouvement indépendantiste et le seul parti qui porte ce projet sur la scène fédérale, le Bloc québécois, méritent une course, pas un couronnement.

Notre génération politique peut mettre fin à l'intolérance LuckyBusiness via Getty Images Nous ne pouvons pas permettre à l'indifférence ou au silence de banaliser le langage de l'intolérance dans le discours politique. Et je refuse que la prochaine génération de politiciens ait à s'excuser des injustices qu'il est en mon pouvoir d'empêcher.

Lettre personnelle aux intolérants et aux gens de bonne volonté Fosin2 via Getty Images Aujourd'hui, je suis triste pour l'avenir de ma société et de notre planète. Aujourd'hui, je remercie la providence de me donner la force de rester bonne, de garder mes valeurs et de ne pas me décourager face aux intolérants et à ceux qui les alimentent sans cesse en se drapant de la sacro-sainte liberté d'expression.

Entre deux feux PeopleImages via Getty Images Québécoise d'adoption depuis deux décennies, je ne sais plus à quel saint me vouer. On me dit musulmane, ça doit être vrai. Je ne sais plus ce que ça veut dire.

Le monde selon Humpty Dumpty Getty Images Que d'articles, de lettres ouvertes et d'éditoriaux ont été écrits au sujet de Donald Trump depuis quelques semaines. Pourquoi cette fixation à son endroit ? Ne pourrions-nous pas passer à autre chose ? Malheureusement, je ne crois pas que ce soit possible.

«Dirty Harry» à la Maison-Blanche Jonathan Ernst / Reuters Quel est le parallèle entre Donald Trump et Harry Callahan, l'inspecteur imaginé par Clint Eastwood? Les deux ont une attitude ambivalente à l'égard de la Loi, plus précisément envers l'État.