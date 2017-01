Un geste par jour pour les femmes afin de transformer nos entreprises et le Québec ftwitty via Getty Images Le Québec fait de l'égalité entre les femmes et les hommes une valeur de référence. Mais il reste un pas à franchir entre la valeur que l'on proclame et la réalité que l'on vit. En fait, on n'avance plus.

Le train de la Caisse, un cadeau aux électeurs libéraux? g-stockstudio via Getty Images Philippe Couillard veut marquer son passage à la tête du Québec. Son parti a qualifié ce projet de «Baie James de Montréal». Cela dit, un élément est complètement passé sous le radar médiatique: la quasi-totalité du train de la Caisse serait construite dans des comtés du PLQ.

Notre société a créé la stigmatisation de la santé mentale, c'est à nous tous de l'éliminer StockThink by Avava Comme chaque année, je prévoyais cette semaine de parler de la campagne Bell Cause pour la cause sur les médias sociaux, mais je n'avais pas prévu de consacrer un blogue à ce sujet. Ça a changé le 23 janvier, quand j'ai appris qu'un bon ami s'était enlevé la vie la veille.

Cause toujours RF Le 25, on est un maudit beau peuple sensibilisé à la cause de la santé mentale. Puis arrivent le 26, le 27 et tous les autres jours de l'année. Ces autres jours-là, la santé mentale, c'est tabou.

D'homme à homme: lettre à Étienne Boulay Sol Photographe-Facebook La nouvelle est tombée comme une tonne de briques! À moins de deux semaines de la journée Bell On Cause pour la cause, l'un de nos champions tombait au combat. Comme perdre son joueur étoile à l'approche de la finale de la Coupe Grey ou du Super Bowl.

Le problème avec Bell cause pour la cause Shutterstock / Low Chin Han Si la visée de la démarche est bonne, on peut certainement douter de son efficacité en matière de santé publique et de lutte contre la stigmatisation. Car, malgré son impact positif à certains égards, le bien-être de la population et le regard porté sur la maladie mentale nécessitent beaucoup plus que ce qu'offre Bell Cause pour la cause.

Le Canada n'a pas tiré de leçons du projet HealthCare.gov Hemera Technologies via Getty Images Je suis profondément déçu par un autre échec monumental du gouvernement en matière de TI et, tristement, pas le moindrement surpris. L'initiative du gouvernement canadien qui consiste à regrouper plus de 1 500 sites web gouvernementaux en un site unique, Canada.ca, est un échec important.

Le Bloc doit apprendre de son histoire CP Ne faisons pas en sorte de nous mettre dans une situation similaire à celle que nous avons connue en 2014. Soyons stratégiques et donnons-nous les moyens de nos ambitions pour 2019 en élisant dès cette année le ou la prochaine chef du Bloc québécois.

Laissez-nous enseigner et cessez d'improviser UpperCut Images via Getty Images Quand et comment les enseignants vont-ils préparer ce nouveau cours à enseigner dès septembre ? Certains répondront: ils n'ont qu'à travailler durant l'été. Rien que ça !

Éducation financière: ces syndicats qui refusent de faire avancer le Québec EtiAmmos via Getty Images Plus les années passent et plus les syndicats sont devenus maîtres dans l'art de se couvrir de ridicule en public. Ce n'est pas compliqué, dès qu'un changement se pointe l'horizon, le syndicaliste moyen fait preuve d'obscurantisme et prend le chemin de la guerre.

Les pages de calendrier s'envolent mizar_21984 via Getty Images Douze pages de calendrier, enfant, c'est l'équivalent de jamais. Trop loin, trop vague, comme une étoile dans le ciel quand on ne sait même pas ce qu'est un kilomètre. Mais à l'automne de notre vie, quand nos jours seront comptés, quand notre testament sera notarié, les années seront des secondes et elles passeront comme ça. «Snap!»

REM: demeurons enthousiastes CDPQ Infra Jamais, depuis que je m'intéresse à la chose publique, n'ai-je connu de projet aussi structurant pour la métropole. Ensemble, nous avons à portée de main l'occasion de transformer notre ville, de faciliter l'accès à son centre et de contribuer comme jamais à la modernisation de nos infrastructures en transport.

«Les déchets alimentaires ne sont pas des déchets ordinaires» CBCK-Christine via Getty Images Depuis que le monde est monde, les résidus organiques ont toujours été naturellement recyclés. Ils n'ont ainsi jamais été de réels déchets, parce que les matières résiduelles de l'un devenaient la ressource d'un autre, et ainsi de suite. Il était donc temps que nos sociétés reviennent à l'ordre naturel des choses dans leur gestion des matières organiques résiduelles.

POTUS45, symbole de grandeur américaine ou de déclin de l'empire américain? Reuters Force est de constater que les États-Unis - et la planète entière d'ailleurs - ont encore affaire au candidat Trump. À ce stade-ci, la question qui se pose est à savoir s'il a la capacité de devenir président de cette grande nation et leader du monde libre, car il tarde toujours à adopter son nouveau rôle de chef d'État.

Pourquoi j'aime Donald Trump MARK RALSTON via Getty Images J'aime Donald Trump parce qu'il est un éveilleur de conscience et qu'il ébranle les pouvoirs en place, l'ordre politique établi.

J'ai participé à la marche des femmes à Boston Samantha Goresh / Reuters J'étais avec ma fille de 12 ans. Je tenais à ce qu'elle voit cette manifestation. Je voulais qu'elle soit témoin de la solidarité féminine et qu'elle puisse voir qu'il est possible de se rassembler et s'affirmer publiquement sans violence.

Aime comme Barack et Michelle AFP En 1962, lors d'une oraison funèbre, Malcolm X déclarait que la femme noire est la personne la moins respectée, la moins protégée et la plus négligée en Amérique. J'aurais voulu affirmer avec conviction que la donne a changé, mais les exemples qui prouvent le contraire sont légion.

Cours Éthique et culture religieuse: une surdose d'ignorance DONSKARPO VIA GETTY IMAGES «La vérité vous rendra libres», dit le Christ dans l'Évangile. Libérer est aussi la vertu d'une bonne éducation. Que l'on soit croyant ou non, une chose est claire : un étalage d'ignorance tel que celui du cours ÉCR est le pire des enseignements.

2017 au Canada: plus de droits humains, pas moins elenabs via Getty Images Qu'attendons-nous du Canada ? Qu'il se porte à la défense des droits humains partout dans le monde. De nombreuses pressions seront exercées sur le premier ministre Trudeau afin qu'il influence ses nouveaux homologues, qui ont pris le pouvoir en misant sur la discrimination et la division.

Limites de financement électoral: le moindre mal LongHa2006 Il est peut-être temps de considérer l'option de rehausser les limites de contribution afin de permettre davantage de concurrence électorale. Pour l'instant, les limites en place offrent probablement un cadeau aux partis bien établis, mais il s'agit là d'un cadeau empoisonné.

Les cours d'économie, les syndicats et les sapins SergeyNivens via Getty Images Introduire un cours de finances personnelles au secondaire à la prochaine rentrée, alors que ce cours est absent depuis plusieurs années, est une idée pleine de bon sens qui devrait faire consensus dans toute société. Mais pas au Québec, semble-t-il.

Les nouveaux inquisiteurs et les crimes de la pensée Visage Notre époque flirte dangereusement avec les émules de Savonarole et autres brûleurs de sorcières. Elle s'enfonce toujours plus dans la mesquinerie et l'étroitesse d'esprit. Comme si l'on avait remplacé les bigots d'autrefois par des militants bon chic bon genre qui vous diront tout ce qu'il faut savoir sur tout ce qu'il ne faut pas dire...

Que dire quand on sait que les choses ne vont pas s'arranger Thanasis Zovoilis via Getty Images Comment consoler quelqu'un alors que la vie est très dure, alors que la perte est inévitable, alors que ça fait un mal de chien à tout jamais?

Parce que personne ne veut des employés avec des p'tits bobos! Fuse via Getty Images Qu'on le veuille ou non, le consumérisme matériel, l'interchangeabilité des outils et la dégénérescence de l'utilisation et de la durée de vie des objets ont malheureusement trouvé écho dans le merveilleux monde du travail.