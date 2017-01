La donneuse de leçons wildpixel via Getty Images Janvier est le mois de la sensibilisation à l'Alzheimer, cette maladie qui nous prive de nos êtres chers, de ces grands-parents qui ont entouré notre enfance de leur amour si précieux. C'est l'occasion de dresser un bref état des lieux.

Éducation: mission (im)possible? BrianAJackson via Getty Images Il me prend parfois certaines envies de rêver, des jours où je me dis que changer le monde, ça commence à l'école. Alors, par ces temps de consultation publique et de réforme à venir, je me surprends à rêver d'un avenir meilleur pour nos enfants!

La sécheresse force des familles somaliennes à se séparer pour survivre UNICEF/Sebastian Rich Khadija et ses compatriotes comptent parmi les cinq millions de personnes, soit près de deux Somaliens sur cinq, qui font face aux pénuries alimentaires aggravées par la sécheresse actuelle. Les mauvaises récoltes et la perte de bétail engendrent la misère, la malnutrition et la maladie à vaste échelle.

Pourquoi les colères de mon enfant me rendent si vulnérable Greg Vote via Getty Images Lorsque ma grande avait deux ans, j'ai eu une prise de conscience magistrale! Elle faisait beaucoup de crises très spectaculaires, violentes. Un jour, elle m'a regardée dans les yeux en refusant de collaborer. Je croyais voir de l'insolence, de l'ingratitude et tellement de culot, de me confronter ainsi... Et là, j'ai compris, tout est devenu très limpide.

Le plus-meilleur-CV-du-monde the Italian voice | Flickr Le CV d'aujourd'hui est une œuvre d'art, qu'on se le tienne pour dit! Si vous n'avez pas l'esprit d'un artiste et si vous n'êtes pas en mesure de mettre plein de belles couleurs touchantes, qui s'agencent mieux que ne pourrait le faire un décorateur intérieur, et bien votre CV passe inaperçu!

C'est comme ça et c'est tout KatarinaGondova via Getty Images Comme tous les enfants qui ont été rejetés par leurs parents, j'ai passé une grande partie de ma vie à chercher l'amour de ma mère. À essayer de voir dans une parole, dans un regard, dans un geste si elle éprouvait une quelconque tendresse à mon égard.

S'intéresser à soi au-delà des selfies shutterstock Pendant longtemps, il m'a été difficile de descendre en moi et de me mettre à l'écoute d'autre chose que de mes pensées. Il faut dire que dans certaines situations, ce geste intérieur relève de l'exploit. Néanmoins, cette démarche d'intériorisation est indispensable si on veut trouver en nous l'action juste et la paix qui vient avec.

S'attaquer à la diversité, c'est s'attaquer à ce que nous sommes Rawpixel Ltd via Getty Images J'ai été abasourdi par la dernière charge de Christian Rioux contre la « diversité ». Il m'est apparu qu'une telle position idéologique ne pouvait que nuire à l'unité nationale québécoise et à la possibilité même de l'épanouissement de notre culture.

Système de consigne au Québec: et le verre, lui ? JohnnyGreig via Getty Images Est-ce normal que la Société des alcools du Québec ait le dernier mot sur l'instauration d'une consigne sur le verre au Québec ? Pourquoi la SAQ aurait-elle un droit de veto sur un enjeu environnemental touchant l'ensemble des Québécois ?

L'oeuf cassé ne fait pas l'omelette Jamie Grill via Getty Images La fin justifie les moyens... Il n'y a pas de proverbe plus à la mode. L'aurait-il toujours été que je ne m'étonnerais pas moins de l'entendre chaque fois pour servir d'excuse à tous les scélérats qui peuplent notre triste vallée de larmes.

Les Premières Nations ne sont pas les «fantômes de l'histoire» CP/Nathan Denette Pour de nombreux Canadiens, l'ignorance est une bénédiction: il est en effet beaucoup plus facile pour la conscience de simplement ignorer ce chapitre peu reluisant de l'histoire canadienne en prétendant que les déplacements de populations, l'oppression et les traumatismes infligés aux peuples autochtones n'ont jamais eu lieu.

Gaétan Barrette se fait servir sa propre médecine Adrian Wyld/PC Que le docteur Barrette se fasse servir sa propre médecine pourrait être une douce revanche pour tous ceux et celles qui lui ont reproché d'agir ainsi depuis deux ans. Si ce n'était qu'au final, ce n'est pas lui, mais la population québécoise qui en subira les conséquences.

«Cela ne peut arriver ici»? Evan Vucci/AP Au Québec, la figure excentrique de Trump inspire généralement le rire et la dérision. L'absurdité du personnage a toutefois laissé croire à un certain nombre de personnes que le démagogue milliardaire n'était au fond qu'une anomalie politique bien américaine et qu'il était fort improbable que la même situation se reproduise au Québec.

Les risques d'une Amérique isolationniste kornnphoto via Getty Images Quelle direction privilégiera le prochain président Trump ? Qu'exigera-t-il des partenaires européens pour qu'il continue d'assurer leur protection ? Si l'isolationnisme américain se poursuit, il faudra peut-être que l'Europe se plie face à la menace de la dictature russe.

Le Néron de Damas - via Getty Images Les derniers développements concernant la Syre confortent Bachar al-Assad dans sa position présidentielle. Tel Néron regardant brûler Rome, le dictateur syrien pavoise après plus de 400 000 morts, hommes, femmes et enfants, des millions de réfugiés, des villes détruites, sa population gazée, et une économie en lambeaux.

Les garçons ne pleurent pas Seth_Haussler_Photography via Getty Images Être féministe, c'est militer pour l'égalité des genres et s'insurger contre les injustices et les coups intentés à nos droits, à tous. Si je suis avec les femmes, je serai aussi avec cet homme bâti qui semblait si mal dans sa peau, avec ce petit garçon qui retient ses larmes, car maman lui interdit de pleurer, avec la fillette qui veut être Darth Vador.

Je nous souhaite de bien vivre les hauts et les bas que 2017 nous amènera phototechno via Getty Images Toujours rester dans le négatif, broyer du noir et ne jamais y voir la lumière, ça gruge. Alors, comme disait ma grand-mère, les œufs sont cassés, faisons des omelettes. Je préfère regarder et miser sur le bon côté des choses.

Une pilule utile à la guerre, aux narcoleptiques et... au poker Bloomberg via Getty Images En 1992, le modafinil reçut son approbation officielle des autorités sanitaires françaises et fut commercialisé sous le nom de Modiodal. Il y sera utilisé pour lutter efficacement contre la narcolepsie et l'hypersomnie diurne. Il s'agit du premier médicament non amphétaminique actif contre ces affections.

Deux polars québécois inspirants Ces deux romans nous font voyager dans un passé récent, le Red Light montréalais des années 20, passionnant sous la plume de Marie-Eve Bourassa, et la génération hippie de Saint-Chause, un roman vaudevillesque de Sylvain Meunier.

I.N.J. Culbard: à l'ombre des montagnes hallucinées Avec son style expressif et son montage dynamique, qui ne sont pas sans nous rappeler la grande époque d'EC Comics, Culbard devient l'interprète parfait pour amplifier l'angoissante épopée australe du géologue William Dyer.

L'échec du matériel: ma vie sans base de lit Martin Barraud via Getty Images La fable de la grenouille (vous savez, celle qui s'habitue à la température et finit par mourir ébouillantée?) s'applique bien dans le cas du crédit : on nous laisse entendre que c'est normal d'acheter avec de l'argent que nous n'avons pas et d'être étouffé par les dettes... et on le croit!