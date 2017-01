Les nouveaux inquisiteurs et les crimes de la pensée Visage Notre époque flirte dangereusement avec les émules de Savonarole et autres brûleurs de sorcières. Elle s'enfonce toujours plus dans la mesquinerie et l'étroitesse d'esprit. Comme si l'on avait remplacé les bigots d'autrefois par des militants bon chic bon genre qui vous diront tout ce qu'il faut savoir sur tout ce qu'il ne faut pas dire...

Un siècle et demi d'oppression MattiaATH via Getty Images C'est la fête au pays de l'unifolié. Une grande célébration avec la reine, sa famille, et beaucoup d'argent public pour financer cette belle entreprise de propagande pour vendre la vieille idée monarchiste en la présentant sous un nouvel habit plus séducteur et plus moderne.

Le règne de la médiocrité PC Notre avenir politique est sombre, pour dire le moins, et nous sommes là, à pointer du doigt la France et les États-Unis, alors que les choses se dégradent chez nous également. Notre premier ministre est un incompétent complètement déconnecté de la réalité, et nous n'avons aucune option valable pour le remplacer!

Deux policiers et une sentence ullstein bild via Getty Images Quand un homme meurt lors d'une intervention policière, votre vie change. La grosse machine se met en marche : coroner, enquête criminelle, déontologie, cour civile, groupes de pression, causes civiles. Tout le monde a une idée ou une vision de ce qui aurait dû être fait.

De l'énergie pour les piles, du calme pour l'âme: le lithium Zerbor via Getty Images Le lithium ne s'est jamais laissé apprivoiser facilement. Découvert en 1817 par le chimiste suédois Johan Arfwedson, il ne put être isolé que 38 ans plus tard. Et ce n'est qu'en 1923, 106 ans après sa découverte qu'il put être produit commercialement. Il a aussi depuis fait ses preuves en médecine, particulièrement en psychiatrie.

Hermann: le passeur de l'apocalypse GEORGES GOBET via Getty Images Parmi les nombreuses expositions du prochain Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, celle consacrée au légendaire Hermann devrait être particulièrement captivante. D'autant plus que le presque octogénaire continue album après album à explorer avec brio toute la richesse de son talent.

Donald Trump: ce verre grossissant qu'on aime détester Lucas Jackson / Reuters Il nous faudra reconnaître que Donald Trump n'est pas une exception, mais bel et bien le pur produit de notre société occidentale, qu'il est notre création, en fait, une sorte de concentré de ce que nous sommes devenus. Oui, un concentré et c'est d'ailleurs ce qui le rend tellement indigeste et difficile à avaler.

Président Donald Trump: non nova, sed nove Lucas Jackson / Reuters Que Clinton ait récolté plus d'appuis à l'échelle nationale ne change rien au fait que Trump ait remporté la présidentielle grâce aux votes électoraux que lui ont fournis la Caroline du Nord, la Floride, l'Iowa, le Michigan, l'Ohio, la Pennsylvanie et la Wisconsin. C'est sur cette base qu'il est permis d'affirmer que son discours protectionniste a fait la différence.

Le fantôme de Nixon rode autour de l'inauguration de Donald Trump Shannon Stapleton / Reuters Donald Trump est aussi imprévisible sur de nombreux sujets et ses déclarations contradictoires laissent penser qu'il est peut-être un peu fou ou qu'il joue au fou.

La redistribution de la richesse est en panne Ben185 via Getty Images Une société plus juste est une société en meilleure santé. Il y règne une plus grande confiance, il y a moins de crime et plus de liberté. Cela serait à l'avantage de tous, même des plus riches!

Trop, c'est comme pas assez! Tetra Images - Jamie Grill via Getty Images Images, logos, symboles, chiffres, vignettes, aujourd'hui toutes ces informations se côtoient sur un même emballage. La multiplication de pictogrammes sur les produits de consommation ne me donne même plus le goût d'acheter, tellement il est difficile de s'y retrouver.

Barrette le canard Bob_Eastman via Getty Images J'avais été invité par un vieil ami: «Viens donc, ça va te changer de ta job pis de la politique.» On était une douzaine, femmes et hommes. Apéro, petites bouchées, musique, rigolade, anecdotes, blagues, le tout dans une ambiance agréable, vraiment loin de mon travail. Jusqu'à...

La santé mentale des hommes d'âge mûr: un groupe oublié DragonImages via Getty Images Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ont des stratégies officielles pour promouvoir la santé mentale. Leur approche est louable. Toutefois, une sous-population à risque élevé est largement ignorée dans les stratégies fédérales et provinciales de santé mentale: les hommes d'âge mûr.

Vite fait, bien fait: Poulet aux graines de grenade Sophie Menut C'est la saison de la grenade, ce si joli fruit aux graines rouges, brillantes, juteuses et croquantes. Souvent utilisée dans les cuisines méditerranéennes, essayez-la dans la vôtre pour y faire rentrer un peu de soleil.

Je suis féministe et j'ai un pénis Shutterstock Je pense qu'une majorité d'hommes appuie les principes d'égalité salariale, de parité, d'équivalence et j'en fais partie. Mais si la frange radicale, qui est toujours sur le sentier de la guerre, ne nous consent pas le droit de participer aux discussions, juste pour dialoguer, pour mieux se comprendre, ça sert à quoi ?

Loi 99: les souverainistes tendent un piège à ours au gouvernement Trudeau Maxim Kazmin via Getty Images Soyons clair: la sommation de représentants des forces souverainistes du Québec afin qu'Ottawa abandonne sa participation à la contestation judiciaire de la Loi 99 est un coup d'épée dans l'eau. Même si le fédéral obtempérait, la procédure pour obtenir un jugement déclaratoire, déposée par Keith Henderson il y a déjà plus de 15 ans, suivra son cours.

PCC: le débat qui a fait des perdants CP Ces candidats à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC) ont démontré au cours du débat tenu à Québec qu'ils n'ont pas un prérequis pour le job: parler ou comprendre une des 2 langues officielles.

Ces maudits BS jupiterimages J'ai 36 ans. Je suis une enfant de BS. J'ai été élevé en campagne par une mère monoparentale, fumeuse, de quatre enfants sur l'aide sociale dans une vieille maison. On a été chanceux grâce au bien-être social. Sans ce BS, ma mère n'aurait pas pu faire de nous sa priorité. Sans ce BS, nous aurions eu bien des chances de mal finir.

Grand Montréal: ces quatre milieux naturels auront la vie dure en 2017 THOMAS GERBET Qu'ont en commun le goglu des prés, l'engoulevent bois-pourri, le ginseng à cinq folioles et certains boisés à Laval ? Ils font tous, à leur manière, partie de la richesse de la Ceinture verte du Grand Montréal. Et ils sont tous menacés par le développement immobilier, industriel et routier.

«Rambo» Gauthier: mais qui garde le chien de garde? Mihajlo Maricic via Getty Images Les médias peuvent offrir au public ce qu'ils veulent, mais Radio-Canada n'a-t-elle pas la responsabilité d'offrir sur ses ondes un contenu informatif de qualité qui ne s'apparente pas au divertissement, mais au journalisme ?

«Risez, risez, les élites» Flashpop via Getty Images Dans une de ces entrevues qui perpétuent le titre de l'émission, tout le monde parlait lundi du langage tout sauf châtié du sympathique Bernard Gauthier. Et les élites québécoises de dénigrer quelqu'un sur son langage et sur son propos parce qu'il n'est pas leur langage et leur propos. Si ce n'est pas du racisme intellectuel, qu'est-ce que c'est?

La réponse de Michaëlle Jean à mes derniers billets de blogue POOL New / Reuters Réagissant aux deux derniers billets de blogue que j'ai publiés sur le 16e Sommet d'Antananarivo et sur le bilan de mi-mandat de Michaëlle Jean à la Francophonie, la secrétaire générale de l'OIF m'a ainsi confié, en toute franchise, que mes récents textes l'ont laissée quelque peu perplexe.

Les Caraïbes: prochaine frontière pour l'État islamique? ©thierrydehove.com via Getty Images Au-delà du soleil et des plages, les Caraïbes sont une région à risques qui échappent aux voyageurs. Le terrorisme s'est globalisé, mais il n'a pas encore atteint ces iles paradisiaques. Deviendront-ils la prochaine frontière du terrorisme international ?

La vie à reculons oneinchpunch via Getty Images Janvier est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Quand cette maladie entre dans une famille, la douleur n'est pas que pour les adultes. Théo, 6 ans, essaye de donner une sens à ce qu'il voit.

4 situations où il faut savoir dire «oui» au bureau Shutterstock / Minerva Studio Quoi de pire qu'un emploi où l'on a l'impression de revivre chaque jour la même journée? Pour une vie professionnelle épanouissante, pensez à répondre «oui» lorsque vous avez une proposition qui modifie votre quotidien.