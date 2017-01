Un jour de l'An de flics kali9 via Getty Images Comme à tous les ans, il y avait un petit réveillon au poste, pas grand-chose, mais juste assez pour ne pas oublier l'esprit de cette journée. Un peu de tourtière, quelques sandwichs et un verre de vin par flic.

SIDA: le virus à un milliard de dollars par an Scott Olson via Getty Images Trente trois ans après l'identification formelle du VIH, aucun médicament n'a pu l'éradiquer et ce malgré des budgets de recherche dépassant le milliard de dollars annuellement.

«Café Zombo»: le cadeau bien corsé de Régis Loisel Le 15 décembre 1966 nous quittait Walt Disney. 50 ans après son décès, le génial créateur continue d'être une source intarissable d'inspiration, comme le prouve la merveilleuse relecture de Mickey par Régis Loisel.

2016, année du réengagement du Canada sur la scène internationale Affaires mondiales canada À titre de ministre du Développement international et de la Francophonie, j'ai effectué des visites dans une quinzaine de pays, et le réengagement du Canada m'a été souligné à chacune d'entre elles. Concrètement, comment cela se traduit-il ? Voici 5 réalisations marquantes qui témoignent du réengagement du Canada sur la scène internationale et de l'incidence de ses actions.

Lettre aux jeunes visés par la réforme de l'aide sociale François Blais pense que si 40 % des jeunes ayant vécu dans une famille sur l'aide sociale font eux aussi une demande d'aide sociale, c'est parce qu'ils auraient été éduqués par des parents qui leur auraient inculqué une «culture de la pauvreté». C'est ignoble.

Je ne suis pas snob... je suis Asperger SIphotography via Getty Images Si ne ne vais pas au party de bureau, cousin humain, ce n'est pas parce que je suis snob ou distant. C'est qu'il s'agit d'une expérience qui s'avère traumatisante et que je choisis mes combats, afin de pouvoir fonctionner normalement le lundi suivant.

Le syndrome du coin de table RF Ce syndrome s'attaque uniquement aux célibataires. Il se manifeste dans les soupers de famille ou entre amis. On le reconnaît facilement, car tu « fuck le set up » en rendant le nombre de convives impair à toutes les soirées où on t'invite.

Construire votre propre Frankenstein (conclusion) La technologie doit être au service des choix artistiques d'un photographe et non pas l'inverse. Et cela nous amène à la vraie question: la technologie nous rend-elle meilleur photographe ?

Les soins palliatifs et l'épiphanie des liens humains shutterstock La symbolique véhiculée par la Nativité suggère une réflexion sur la fragilité et les façons de l'entourer. Elle insuffle le besoin de penser la vulnérabilité, la prudence et le bien commun. Il y a pléthore de moyens de le faire, mais en observant l'actualité entourant les législations (québécoise et canadienne) encadrant la fin de vie, comment ne pas y voir une reconfiguration emblématique des enjeux allégoriques de la crèche?

Vivre sa retraite autrement, au Mexique ou ailleurs dans le monde MCT via Getty Images L'ère de la globalisation des choix de vie pour les retraités est arrivée. Devenir snowbird n'est pas la seule option. Les pays se font concurrence pour attirer les baby-boomers du monde occidental.

L'ONU, Israël, l'Occident, l'islam et les Juifs Drew Angerer via Getty Images Une résolution vient d'être adoptée au Conseil de Sécurité de l'ONU pour condamner la colonisation israélienne. Les mérites de cette résolution ne tiennent pas suffisamment compte de certains éléments.

Le christianisme est la religion la plus criminelle de l'Histoire Astrid860 via Getty Images On fait rarement la liste des crimes commis par le christianisme au cours des 20 derniers siècles. La voici très succincte.

À quoi servent les entreprises? ASSOCIATED PRESS Ronald Coase est un économiste dont le nom est connu de très peu de gens. Et pourtant, malgré qu'il ait publié un petit nombre d'articles scientifiques comparativement à ses collègues, il est probablement l'économiste qui a eu le plus d'influence sur la profession.

12 choses à faire et ne pas faire pour (enfin) tenir ses résolutions en 2017 Delpixart via Getty Images Chaque année, c'est la même chose... Le passage à la nouvelle année nous surmotive à changer de vie et nous prenons de bonnes résolutions à tire-larigot. On part sur les chapeaux de roue, mais au bout de quelques semaines, la détermination s'émousse.

Les 52 nuances du vin de 2016 Courtoisie À lire si vous les avez manqués, à relire si vous les avez aimés. Voici une rétrospective de mes 52 billets sur le vin qui ont été publiés en 2016 dans le Huffington Post Québec.

S'évader à deux pour les Fêtes! Tom Merton via Getty Images Cette année, j'ai eu l'idée de nous planifier une escapade romantique pour Noël. Après tout, tant qu'à rester à la maison et cuisiner, pourquoi ne pas sortir de la ville et, justement, rien faire du tout?

Cette sale année qui s'achève Peopleimages S'il est encore une personne qui croyait au progrès inéluctable de l'histoire au début de l'année, il est indéniable que le réel lui a offert une réfutation solide.

Le père Noël est inquiet pour l'avenir ウェザーニューズ Vendredi dernier, à la veille du grand départ, l'équipage du père Noël a frisé la catastrophe. La température dépassait alors de plus de 28 degrés Celsius la température normale au pôle Nord.

Notre action humanitaire a fait une différence et sauvé des vies MSF L'an dernier, les équipes de MSF ont fourni plus de huit millions de consultations médicales aux personnes dans le besoin à travers le monde. Elles ont traité plus de deux millions de cas de paludisme, ont réalisé 200 000 accouchements et secouru 23 000 réfugiés et migrants de la noyade en mer.

Comment faire du Canada le meilleur endroit où grandir pour tous nos enfants Roberto Machado Noa via Getty Images Lorsqu'il a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies en 1991, le Canada a fait une promesse à tous ses enfants: nous ferons tout afin de vous permettre de survivre et de vous épanouir. 25 ans plus tard, le Canada a fait de grands progrès pour protéger les droits de ses enfants, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

L'incohérence au rendez-vous! thongseedary via Getty Images Au cours des dernières semaines, les différentes mesures annoncées par les gouvernements fédéral et provincial illustrent bien combien il est légitime de douter de leur réelle volonté d'effectuer un changement de cap sur les questions environnementales.

Refonder l'école obligatoire en faveur d'une éducation humanisante Pixland via Getty Images L'école obligatoire traverse une crise qui perdure depuis des années parce qu'elle est tiraillée par un discours humaniste qui ne se réalise pas ou peu faute de fondement naturel, rationnel et scientifique. De plus, les exigences du marché du travail et le lobby religieux exerce sur elle des pressions indues. En conséquence, l'école se trouve constamment ballotée par les différents pouvoirs en place.

Le Mexique confronté à l'élection de Donald Trump shutterstock La population mexicaine est très inquiète des conséquences de l'élection de Donald Trump pour l'économie du pays. Quoiqu'elle partage ces inquiétudes, la classe politique tâche de se montrer rassurante en affirmant que les liens commerciaux qui unissent les deux pays sont tout simplement trop étroits pour être dissous.

Célibataires à deux scion_cho | Flickr J'ai envie de vivre une vie de célibataire avec toi. Que notre vie de couple, soit l'équivalent de nos vies de célibataires actuelles, mais ensemble.