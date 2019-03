Les gens qui me connaissent bien le savent, j'adore la nourriture. J'adore essayer de nouvelles choses, découvrir de nouvelles cuisines, j'adore en parler, j'adore lire sur la nourriture. Des tendances alimentaires les plus santé aux repas et collations beaucoup moins santé, j'adore la nourriture dans son ensemble. Et je suis tombée en amour avec les desserts et la cuisine turc.

La cuisine turque a sa propre personnalité, identité, mais à mon avis, elle reflète à la fois comment la Turquie est souvent caractérisée comme le pont entre l'Est et l'Ouest, entre le Moyen-Orient, l'Europe, l'Afrique, la région Kurde et l'Asie centrale. La cuisine turque trouve ses racines dans l'Empire ottoman et varie énormément entre les différentes régions et villes. J'ai découvert la Turquie à travers sa nourriture, plus particulièrement à travers ses desserts.

Le pays a une immense variété de desserts et de gourmandises sucrées. Et je voulais tous les essayer. J'ai littéralement pris du poids après avoir mangé du dessert tous les jours (heureusement que j'y étais seulement pour trois semaines). La magie avec les desserts et sucreries turcs, c'est que je suis loin de les avoir toutes essayées. Il y en a tellement encore à essayer. Sonia Li Tavuk göğsü: pudding au lait turc avec parfois de la poitrine de poulet déchiquetée (il n'y en avait pas quand j'en ai mangé).

Les desserts turcs font partie de la fierté des Turcs. Ils sont connus pour leur variété de desserts tout aussi savoureux les uns que les autres. Du célèbre künefe (ou kunafa, kunafe, kanafeh), un dessert traditionnel Arabe, au baklava, il y a tant d'autres incroyables desserts dans la cuisine turque. Sonia Li Le MEILLEUR baklava que j'ai mangé à vie!