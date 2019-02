Je dis toujours que tout le monde peut danser. Certes, certains me diront que tous ne peuvent pas bien danser, mais tout le monde peut danser. Utiliser cet art, ce sport qu'est la danse pour s'exprimer. Au-delà des frontières, des genres, des couleurs, des religions... Et c'est ce que je trouve magnifique dans la danse, dans l'art et le sport en général. Pour reprendre Vandana Hart, «we speak dance» (on parle danse, en français).

En Côte d'Ivoire, on parle danse, on parle le zouglou. Ce style de danse et de musique fait la fierté des Ivoiriens. Créé par et pour les étudiants dans les années 1990, avec humour, on expose les réalités sociales du pays, on te donne des conseils sur la vie.

Le zouglou utilise le français, des dialectes locaux et le slang pour raconter. Et c'est en dansant que j'ai découvert le pays. J'ai dansé comme jamais, avec plaisir, joie, curiosité et ouverture. Magic System, l'un des groupes ivoiriens les plus populaires — non seulement au pays, mais à travers tout le continent — jouait constamment quand j'y étais. Et j'étais toujours prête, debout à danser.