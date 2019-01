Qu'est-ce qu'être femme? Grande question à laquelle je ne prétendrai pas connaître la réponse ni qu'il existe une réponse unique et homogène. Par contre être femme au Kirghizistan m'a choqué, chamboulé, fait sourire et parfois rire.

Être femme au Kirghizistan, c'est être mariée, c'est avoir des enfants. J'ai rapidement compris que si je n'avais pas le statut de femme mariée et/ou avec des enfants, j'étais libre, mais qu'on pouvait m'avoir, comme une possession.

Je n'appartenais à personne, alors on avait le droit de me demander mon numéro. Sans présentation, sans rien. Donc, pour éviter les questions et le harcèlement, mon ami de voyage est vite devenu mon mari. Mais maintenant vient la question des enfants: «où sont-ils?» Après avoir tenté d'expliquer qu'on était encore jeunes, on en est venu à simplement dire que j'étais infertile ou que les enfants étaient restés à la maison.

Oui, c'est ça être femme au Kirghizistan

Avoir le statut de femme mariée est extrêmement important. Surtout à mon âge, 25 ans. Je devrais déjà être mariée et avoir des enfants, ou sinon très bientôt. Être une femme touriste au Kirghizistan, c'est aussi avoir des dizaines de paires d'yeux braquées sur toi quand tu vas ta baigner dans un lac à Sary-Chelek. Ou encore pire, quand tu es dans un resto-bar pour voir la finale de la FIFA. Que des hommes. Tu es la seule femme, littéralement. Excepté les serveuses. Pour être honnête, ça m'a intimidé à quelques reprises. Et j'étais sincèrement contente d'être accompagnée par mon ami.

Ayant grandi au Canada, dans une famille où on a toujours beaucoup encouragé l'indépendance et valorisé la femme, voyager au Kirghizistan peut être très choquant à cet égard. Mon ami, en tant qu'homme, a aussi été choqué. Comment la femme peut-elle être vue comme quelque chose qu'il est possible de «posséder»? Comme un objet? Comme une machine à faire des bébés? Différences culturelles. J'ai fermé mes yeux avec parfois un sourire et un rire, souvent avec un mensonge innocent. Un mari et des enfants imaginaires.