De séduisantes nouveautés sans alcool

Comme les Fêtes sont souvent synonymes de rincettes immodérées, une petite pause juste avant peut s’avérer judicieuse. Ces chouettes nouveautés désalcoolisées vous permettront de boire sans sacrifier le plaisir (ni votre santé).

ATYPIQUE - Délicieux mocktails prêts à boire 100% québécois

Que vous ayez envie d’un rhum & coke, d’un spritz, d’un mojito ou d’un gin tonic, cette nouvelle gamme de prêt-à- boire a de quoi vous combler, sans vous enivrer. Entièrement élaborées au Québec par l’animateur ex-joueur de football Étienne Boulay en collaboration avec Station Agro-Biotech - à qui on doit certains produits de la Distillerie Noroi et de la microbrasserie Le Bilboquet - , les quatre boissons d’Atypique sont faibles en sucre et en glucides et ne contiennent que des ingrédients naturels. Comptez entre 60 et 80 calories par cannette.

Elles sont surtout riches en saveurs et en fraicheur, en plus d’imiter légèrement le goût de l’alcool. Nos préférés : le rhum épicé et cola plein, de personnalité, et le mojito super festif. Pas question de retourner au vin désalcoolisé, trop sucré, après ça!

2,99$ l’unité ou 9,99$ pour 4 - Disponible chez IGA, Marchés Tradition, Marchés Bonichoix et Dépanneurs Voisin

BIÈRE SANS ALCOOL - Deux nouvelles sures épatantes

L’attrait pour les bières sures ou sans alcool est indéniable. Alors quand on a appris qu’une nouvelle micro-brasserie de chez nous alliait les deux, on ne pouvait que s’en réjouir.

Le brasseur BSA, pour «Bière sans alcool», qui produit indéniablement parmi les meilleurs produits désalcoolisés à base de houblon sur le marché, a visé dans le mille avec sa «Sour Tropicale» dévoilée l’été dernier. Une boisson empreinte de légèreté à l’acidité douce marquée par des arômes de fruits tropicaux et une finale céréalière. Indice de buvabilité très haut ici.

Elle propose aussi depuis très récemment une sure à la framboise, ultra fruitée et d’un rouge vif, dont le corps est un poil plus dense. Le produit n’est pas d’une grande complexité, mais comble nos envies de pétillant et d’acidité.

3,99$ par cannette - Disponible dans plus de 500 épiceries et dépanneurs du Québec

NOROI - Gin & tonic sans alcool

La fameuse distillerie NOROI excelle dans les gins originaux. (On vous parlait d’ailleurs récemment de son gin aux petits fruits du Québec et de son vodka soda prêt-à-boire). Mais voilà qu’elle nous est arrivée il y a quelques mois avec le premier gin tonic désalcoolisé québécois, le Brise-Glace.

Il n’est pas aussi puissant qu’un réel gin tonic, mais s’en rapproche dangereusement. Ses arômes poivrés, auxquels se mêlent le concombre puis le pamplemousse sont sympathiques. Puis, on sent une pointe d’amertume en finale, gracieuseté de la plante Quassia amara. Faut au moins y goûter!

8,80$ pour 4 cannettes (0,5% d’alcool) - Disponible à la SAQ

