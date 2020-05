Les 5 meilleurs cocktails prêts à boire

Pas besoin de se casser la tête pour l’apéro. On ouvre le frigo, s’étire le bras, empoigne une cannette puis on savoure tranquillement. Pour faire changement du vin et de la bière, voici une délicieuse sélection de boissons prêtes à boire.

Mojito aux fraises - Monsieur Cocktail

Monsieur Cocktail

Seul cocktail prêt à boire fait de jus frais et sans arôme artificielle au monde, la toute nouvelle création de Monsieur Cocktail a de quoi faire frétiller nos papilles et nous faire danser tout l’été. Les saveurs de fraises et de lime sont nettes, puis relevées d’un puissant punch de menthe verte et poivrée, ainsi que de notes chaudes de rhum caraïbéen. Vous pourrez même prétendre que vous l’avez préparé vous-mêmes, puisqu’on ne croirait jamais que ça vient d’une cannette tant les saveurs sont fraîches et naturelles. Addictif!

19,80$ pour un paquet de 4

KOKOMO

Image tirée de Facebook

L’eau pétillante alcoolisée, ou le seltzer, est la plus grande tendance montante au rayon alcool. Ça tombe bien, l’entreprise québécoise Glacier Factory - qui nous avait offert ses Mr Freeze alcoolisés en épicerie - vient de lancer sa gamme de seltzer, supra frais, juste à temps pour la saison chaude. Offerts à la cerise noire, fraise basilic, lime, ou melon d’eau concombre, ils renferment 4% d’alcool, 105 calories et 5 grammes de sucre. Et c’est franchement bon. Léger et vivifiant. Notre préféré : fraise-basilic, pas trop sucré, des arômes fruités assez naturels et subtils. On ne goûte pratiquement pas la liqueur de malt, contrairement à d’autres produits similaires en épicerie. C’est dangereux sur le bord d’une piscine!

10,99 $ pour un paquet de 4

3,29$ à l’unité

White Claw

White Claw

La boisson alcoolisée pétillante numéro un aux États-Unis - après la bière - débarque chez nous. Ceux qui profitaient de leur séjour chez nos voisins du Sud n’auront plus besoin de rapporter des canettes à l’avenir. Faites à base d’eau pétillante, un spiritueux sans gluten et une touche d’arôme naturel de fruit, elles se déclinent en quatre saveurs : cerise noire (de loin notre préférée), mangue, lime ou pamplemousse rose. Le sucre n’est pas trop présent (1g par cannette), les notes fruitées sont explosives. Très rafraîchissant! Et elles ne contiennent que 100 calories par format de 355 ml.

14,10$ pour un paquet de 6

Romeo’s Gin Fizz Concombre Citron

Image tirée de Facebook

Depuis que le distillateur québécois Duvernois derrière Romeo’s gin et Pur Vodka a lancé sa version du Gin fizz, on ne s’en passe plus. En bouche, on a droit à un vibrant mélange acidulé et effervescent de citron, concombre et gin herbacé. Du soleil en cannette!

Romeo’s Gin produit aussi ses versions prêtes à boire du Moscow Mule, du classique gin tonic, puis depuis ce printemps un curieux Gin Spritz à l’orange sanguine et à la rhubarbe. Un mélange inattendu qui surprend, moins amer qu’un spritz régulier. Ça vaut au moins le coup d’y goûter.

14,80$ pour un paquet de 4

Vodka soda NOROI

NOROI/Facebook

Vous savez quand on rêve d’un vodka soda, puis qu’on se rend compte qu’on a épuisé notre réserve de citron la veille. Ça te stoppe une envie bien sec. Vous n’aurez plus ce problème avec le vodka soda pré-mélangé de la distillerie québécoise NOROI. Sans sucre, avec un faible taux d’alcool, seulement 80 calories, et la juste balance de citron et lime, c’est un bon cocktail sans chichi à savourer lors des beaux jours.

Pour les intéressés, NOROI produit aussi un très bon gin tonic sans alcool (0,5%).