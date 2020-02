Les meilleures boissons sans alcool

Que vous fassiez le défi 28 jours sans alcool ou non, c’est toujours une bonne idée de mettre la pédale douce sur la rincette. Avec ces surprenantes boissons désalcoolisées, continuez à lever du coude, mais en évitant le mal de bloc du lendemain.

KOMBUCHA

On a particulièrement un faible pour les boissons de la marque Gutsy. Non seulement l’entreprise propose son propre système de consigne avec remplissage en fût, mais les recettes sont excellentes.

Goûtez absolument à la version «Chill out» composée de Verveine et scutellaire. Pas trop sucré, avec d’agréables notes herbacées et une pointe d’acidité. C’est addictif et ça te replace un estomac! Voyez les points de vente.

Entièrement biologiques, les thés fermentés d’Y Kombucha nous ont conquis dès les premières gorgées. Que ce soit la bouteille au cassis, juste assez acidulée, ou encore l’originale version au houblon, qui ne prétend pas être une bière, mais qui offre de réjouissantes notes fruitées puis une fine, très fine, touche céréalière en finale.

L’entreprise montréalaise a d’ailleurs été le premier producteur de kombucha a être reconnu par la Fondation canadienne de la santé digestive, puis est devenu le partenaire officielle du Défi 28 jours sans alcool 2020 de la fondation Jean Lapointe.

Non, ce n’est pas de la bière, mais bel et bien du kombucha. La compagnie québécois Club propose trois saveurs en cannette, Amer au pamplemousse (un clin d’oeil à la bière IPA), Sur aux baies (fruité et passe-partout) puis le classique Épicé au gingembre.

Ils sont sincèrement tous délicieux, relevés d’une acidité franche mais pas déconcertante. Ce qu’on aime surtout est le design et la vision pas prétentieuse de la marque. «Dans le Club, on n’est pas là pour savoir qui a le plus gros scoby, on garde ça simple», écrit-elle. Et on aime ça comme ça!

Disponibles à l’unité, en paquet de 4 ou en fût. Voyez les points de vente.

BIÈRES SANS ALCOOL

Glutenberg Sans alcool Glutenberg Sans gluten, sans alcool, mais pas plate. Cette bière de millet et sarrasin ultra désaltérante offre une agréable rondeur céréalière relevée par une touche d’acidité. Pas la plus complexe, mais tout de même étonnante. Heineken 0.0 HuffPost Québec Lancée au Québec en janvier 2018, la version sans alcool de la Heineken ressemble beaucoup à sa populaire consoeur à 5% d'alcool. Ses notes légèrement fruitées, son côté rafraîchissant et son doux corps malté risquent de satisfaire vos envies de bières pour seulement 70 calories, le mal de tête en moins le lendemain. Les amateurs de Heineken seront comblés. Bière désalcoolisée PC - Rousse Choix du Président Une belle surprise chez Provigo/Maxi/Loblaws: la bière rousse désalcoolisée de la marque Choix du président tire bien son épingle du jeu! Il faut admettre que peu de bières rousses sans alcool sont disponibles sur le marché. Mais (surtout compte tenu du prix!) celle-ci fera amplement l'affaire. À noter: mieux vaut éviter la bière désalcoolisée PC dans sa déclinaison blonde. Elle n'arrive pas à la cheville des autres! La Découverte #0.3172-A par Le BockAle La Microbrasserie Le BockAle Cette IPA de la microbrasserie Le BockAle est à la fois fraîche et amère comme une vraie IPA américaine. Aucun arrière goût de «fausse bière». Une bonne IPA sans alcool, qui l'eût cru? Berliner Sonne - Bockale Bockale Une autre alléchante création de la micro Le BockAle, qui propose ici une bière fruitée, légèrement citronnée et acidulée, avec une satisfaisante finale sèche. Weihenstephaner Hefeweissbier Alkoholfrei ullstein bild via Getty Images Notre coup de coeur absolu! Cette bière de blé aux légers accents de banane et de coriandre est assez fidèle au style des Hefeweizen pour tromper même les plus fins connaisseurs. Puisqu'elle est assez maltée, elle risque toutefois de ne pas plaire aux buveurs d'IPA. Bitburger Drive Courtoisie Une belle bière claire qui plaira aux amateurs de lagers. On y goûte les céréales pâles et le pain, avec un léger houblon qui balance le tout. Pas très loin d'une Heineken! Clausthaler ambré Clausthaler Cette bière allemande se rapproche un peu des bières plus sucrées de microbrasserie. Une ambrée qui rappelle une rafraîchissante lager avec des notes de caramel et une finale herbacée. Krombacher Alkoholfreies Pilsner Krombacher Une autre belle blonde de type pilsner, rafraîchissante à souhait. Elle est beaucoup plus ronde en bouche que la Bitburger. Très réussie! Schmohz 120 schmohz.com Cette bière américaine est sans doute celle qui rappelle le plus le côté houblonné de la bière tradtionnelle. On note des arômes de malt grillé, de bois et de caramel dans ce brassin se rapprochant de la pale ale. Super Bock Super Bock La brasserie portugaise fait une bonne blonde aux effluves de pomme et de blé avec une légère touche d'amertume. Elle offre aussi une des rares bière foncée sans alcool sur le marché : la Bock Stout.

SIROPS

Monsieur Cocktail

Vous n’êtes pas trop inspiré pour vos mocktails? Le talentueux mixologue québécois Patrice Plante propose une chouette gamme de sirops artisanaux naturels pour relever vos boissons, et depuis peu, des boîtes prêt-à-mixer. Livrées tous les mois, elles comprennent des recettes de cocktails de qualité professionnelle et personnalisés au goût de chacun (selon sept profils préétablis). Bon à savoir : 90% des boîtes offrent des options sans alcool pas piquées des vers.

CIDRES

Michel Gingras

Élaboré avec les pommes McIntosch et Geneva (à la chair rosé), ce cidre pétillant festif a le don de réveiller nos papilles avec ses saveurs prononcées de pommes et de petits fruits. À traîner au brunch!

Cidrerie Du Minot

Non, ce n’est pas un jus de pomme ultra sucré commercial. Non, ce n’est pas du cidre... mais presque. Ce moût effervescent donne l’impression de croquer dans une pomme juteuse tant les saveurs sont intenses. Il révèle aussi de subtiles notes florales et une finale tonique. Rafraîchissant!