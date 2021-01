15 façons simples de sauver nos restos

L’industrie de la restauration est sur la corde raide depuis le début de la pandémie. Si une série d’établissements réputés ont dû se résigner à mettre la clé sous la porte , plusieurs autres font des pieds et des mains pour passer au travers. Montréal en Lumière, festival célébrant la gastronomie montréalaise, tend une perche aux Québécois avec la campagne «J’adore mon resto» afin d’éviter que plus de chefs d’ici raccrochent leur tablier définitivement.

«Envoyer de l’amour à vos restaurateurs et faites-vous plaisir ! La gastronomie québécoise fait partie de notre identité culturelle. Elle est rassembleuse et goûteuse, inventive et invitante, traditionnelle, mais aussi multiculturelle, affirme Marina Orsini, porte-parole de la campagne. Nous nous devons de la soutenir et de la célébrer comme il se doit: ensemble, adorons nos restos.