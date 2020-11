«Le temps presse… Ce n’est plus une question d’aide, mais de réanimation. Les prêts ne panseront jamais les cicatrices. Où sont les subventions? La chandelle brûle», écrit Antonin Mousseau-Rivard, chef propriétaire des restaurants Le Mousso et Le Petit Mousso, accompagné d’une photo saisissante montrant un doigt d’honneur enflammé.

Le 1er octobre, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon s’était engagé à verser une aide d’urgence aux restaurants, bars et micro-brasseries en zone rouge, via le programme d’Aide aux entreprises en région en alerte maximale. Québec promettait de rembourser 80% des frais fixes comme le loyer, les taxes et les assurances jusqu’à concurrence de 15 000$.