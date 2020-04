Nombreux sont les restaurateurs qui ont dû poser malgré eux leur tablier à cause de la pandémie de la COVID-19 . Mais la vente de cartes-cadeaux, de «merch» stylée et de produits gourmands pourrait bien les aider à survivre à la crise.

Le site montréalais Brunette est l’un des joueurs qui propose la formule «payez maintenant et mangez plus tard». Autrement dit, il offre la possibilité d’acheter des cartes cadeaux dans une horde d’établissements populaires de la métropole, dont les cafés Un Po’ Di Piu et Olive & Gourmando, le resto de fine cuisine grecque Ikanos, l’excellent italien Nora Gray ou encore le remarquable Vin Mon Lapin, et d’y manger lors du retour à la normale.