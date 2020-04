Démissionner, non. Agir, oui.

La ministre refuse, disant que ça infantiliserait les aînés. J’en doute fortement. Est-ce infantiliser les citoyens que d’avoir une protectrice du citoyen? Est-ce infantiliser le gouvernement que d’avoir une vérificatrice générale? Est-ce infantiliser les victimes de violences sexuelles et familiales que de créer un tribunal spécialisé? Non, non et non, bien sûr.

Au cours de la dernière année seulement, de par la bouche et la plume de son porte-parole pour les aînés Harold LeBel , le Parti québécois a questionné le gouvernement et sa ministre responsable des Aînés , déposé des motions au Salon Bleu, écrit des lettres ouvertes dans les journaux et déposé le projet de loi 497 visant à créer le protecteur des aînés.

Elle brandit aussi le nébuleux projet des maisons des aînés ou d’aussi nébuleux millions qu’elle veut injecter dans le réseau. Ok. Mais où sont les gestes concrets et les résultats?

Elle brandit aussi son projet de créer un genre de «super commissaire aux plaintes». Sauf que l’indépendance des commissaires aux plaintes est un concept plutôt flou. Aussi, ils ne peuvent travailler que dans les situations où des services sont donnés par l’État, alors que la maltraitance envers les aînés existe partout et non seulement dans le réseau de la santé.

Plus que de seulement recevoir des plaintes, le protecteur des aînés serait indépendant et aurait le mandat d’enquêter par lui-même, d’agir et de faire des recommandations.

***

Le gouvernement a à gérer actuellement une grave crise au Québec et l’a prise au sérieux. Bien! Cependant, dans ce tourbillon, par un manque de personnel, d’équipement et d’informations, il a coupé l’oxygène aux CHSLD et a complètement oublié les aînés. Un mois plus tard, on se réveille en sursaut, voyant qu’on a perdu le contrôle dans les CHSLD et résidences pour aînés.

Le gouvernement l’a échappé. Ok. Ça peut arriver. Mais où était donc la ministre responsable des aînés? C’est précisément son rôle d’alerter son chef et le gouvernement à ce sujet!

Lundi, en point de presse, se faisant questionner sur la crise dans les CHSLD, pour sa seule intervention depuis le début, la ministre parle… des mystérieuses maisons des aînés, encore!

Il y a là un décalage clair avec la réalité.