Le Bureau du coroner ouvre à son tour une enquête sur les décès au CHSLD Herron

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes Des fleurs sont exposées à l'extérieur de la Maison Herron, un foyer de soins de longue durée à Dorval, le dimanche 12 avril 2020 (photo d'archives)

MONTRÉAL — Le Bureau du coroner annonce à son tour l’ouverture d’une enquête sur les dizaines de décès survenus au centre de soins de longue durée Herron, à Dorval.

Depuis le 13 mars, 31 des 150 résidents de ce CHSLD privé non conventionné sont décédés. Au moins cinq de ces morts sont attribuables à la COVID-19, mais ce portrait pourrait évoluer.

Le mandat de l’enquête a été confié à la coroner Géhane Kamel.

Par voie communiqué, le Bureau du coroner précise que ses membres interviennent dans les cas de décès violents, obscurs ou qui pourraient être survenus par suite de négligence.

La coroner doit déterminer la cause et les circonstances des décès, en plus de formuler des recommandations visant à éviter d’autres drames.

Deux autres enquêtes sont déjà en cours, l’une par le ministère de la Santé et l’autre de nature criminelle. Le Service de police de la Ville de Montréal a confirmé que sa division des crimes majeurs a pris en main le dossier à la demande de la Sécurité publique.