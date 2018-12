Le début de la nouvelle année vient aussi avec de nouvelles résolutions qui finissent souvent par être oubliées avec le temps. Eh oui, 80 % des résolutions s'évanouissent avant l'arrivée de février! Ce qui veut tristement dire que dans les cinq résolutions café que je me suis données et que je vous propose, une seule sera tenue.

La bonne nouvelle cependant c'est que quand on veut, on peut! Et comme il s'agit de résolutions qui peuvent faire une différence sur le quotidien autant sur les plans financier, personnel et environnemental, pourquoi ne pas les essayer?

1. Utiliser des tasses réutilisables

Pas de surprise, mais ça reste tout de même un objectif principal de 2019: supprimer les verres jetables et les remplacer par des contenants réutilisables. Dernièrement, on pouvait lire que 0,25 $ pourrait éventuellement être perçu sur les gobelets jetables dans certains cafés indépendants de Montréal. Afin d'éviter de faire des déchets et de possiblement payer bientôt plus cher pour en faire, la tasse réutilisable est un must.

Courtoisie Alex Sereno Keep Cup

2. Boire son café à la maison

C'est un immense plaisir d'aller à son café. Tous les jours cependant, c'est beaucoup d'argent au bout d'un mois... et d'une année. Disons du lundi au vendredi: 5 jours par semaine x 5 cafés x 4 semaines x 12 mois = 1200 $.

Moi le premier, j'aime m'offrir un tel plaisir, mais je pense aussi que c'est l'fun de s'équiper d'une bonne machine à la maison et d'aller acheter ses produits café au commerce du coin. Non seulement c'est une économie d'argent substantielle, mais ça permet aussi de s'assurer d'avoir à coût moindre le café à la hauteur de nos attentes tout en continuant d'encourager les producteurs et les commerçants locaux.

3. Éliminer les capsules (dosettes)

Parce qu'énormément de capsules à usage unique sont jetées et qu'un très petit nombre sont recyclées, d'en choisir des «vertes», réutilisables, est une bonne initiative à prendre en 2019.

4. Prendre plus de temps pour soi

Plus facile à dire qu'à faire, cette résolution est sans doute la plus importante. Faire les choses qu'on aime et prendre du temps pour relaxer, lire, boire son café... c'est le plus grand cadeau que l'on peut se faire.

Qui plus est, en 2019, pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups et prendre plus de moments pour faire des nappuccino (coffee naps)? Il a été prouvé que ce genre de sieste peut changer une vie et rendre plus alerte! Et rien de plus facile. Il suffit de prendre un café et hop! de faire une sieste de 10 à 20 minutes (la caféine prend environ 25 minutes à agir).*

*Attention! Certaines personnes ne tolèrent pas la caféine avant le dodo (moi!)

5. Penser au «après la tasse»

«Le après... comme dans donner une seconde vie au café?». Le marc de café peut servir comme engrais pour les plantes et comme produits ménagers. Son pouvoir dégraissant et nettoyant est incontestable!

En 2019, il fera autant pousser vos plantes qu'il débouchera vos canalisations, fera briller votre vaisselle et exfoliera votre peau.

Courtoisie Alex Sereno Marcs café

Cinq résolutions café. Toutes assez faciles à adopter. La question maintenant: serais-je et serez-vous capable d'en tenir au moins 4 sur 5, et ce, le plus longtemps possible ?