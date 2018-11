Si on ne peut ou qu'on ne veut pas boire de lait, de nombreuses options s'offrent à nous sur le marché. La popularité des boissons végétales remplaçant le lait de vache est de plus en plus grande et l'industrie du café est sans aucun doute là où ce phénomène se fait le plus ressentir.

Le choix de miser sur l'une ou l'autre des options disponibles sur le marché peut varier en fonction de plusieurs facteurs. Chacune de ces boissons a ses forces et ses faiblesses: écologie, goût, éléments nutritifs, santé, micromousse, allergies, etc. Aucune option n'est meilleure qu'une autre, car tout dépend de vos préférences au goût ou, plus largement, de vos objectifs.

Lait de soya

Sans aucun doute le plus populaire des laits alternatifs, le lait de soya est celui qui propose le plus d'options (saveurs variées, plus gras, moins gras, bio ou non). Au niveau des nutriments, on peut également considérer que c'est celui qui se rapproche le plus du lait de vache.

Le lait de soya polarise au sujet du goût qu'il donne au café. Plusieurs personnes l'adorent, tandis que d'autres sont moins friands en raison d'un «goût de céréale» plus présent dans un espresso, par exemple.

Somchai Choosiri / EyeEm via Getty Images Close-Up Of Soybeans By Milk On Table Against Brick Wall

Lait de coco

Le lait de coco se démarque des autres boissons grâce à son goût très «charismatique». Il est très puissant en bouche et légèrement sucré. Par contre, il est plus calorique!

Sommes toutes, c'est un lait végétal qui fera sentir sa présence dans votre latte.

Photo By Gervanio Guimaraes via Getty Images Coconuts on the table

Lait d'amande

Le lait d'amande a connu une grande hausse en popularité au cours des dernières années, probablement parce qu'il est très peu calorique et que son goût est doux et légèrement sucré, ce qui en fait une option privilégiée pour le café.

S'il se marie très bien au café et qu'il plaît aux gens soucieux de leur santé, il est très difficile à travailler au niveau de la texture et peut représenter un réel défi si on désire faire de l'art avec sa mousse.

Autre bémol: la culture des amandes nécessite une quantité importante d'eau. Cela dit, ce n'est pas l'option la plus écologique qui soit.

Photo by Colleen Sturtevant via Getty Images Vegan Almond Milk Coffee Latte, made with heart shaped foam

Lait de riz

Le lait de riz peut être une option très intéressante, car il est très doux et ne contient pas d'allergène (contrairement au lait de vache, au lait de soya et aux laits de noix).

Son goût plaît généralement aux enfants et c'est le moins dispendieux des laits alternatifs. Ajouté au café, il est bien apprécié, car son goût laisse toute la place à l'espresso (contrairement au lait de soya). Il est toutefois très faible en nutriments.

Diane Labombarbe via Getty Images Rice Milk Concept shot in warm natural light.

Lait d'avoine

Le lait d'avoine est mon choix personnel, pour plusieurs raisons. C'est le plus équilibré à tous les niveaux.

Si ce n'est pas le plus riche en nutriments, c'est un lait bien protéiné et peu calorique. Il accumule les points au niveau écologique, car la culture de l'avoine nécessite très peu d'eau.

Il est idéal dans un café, en raison de son goût léger et de sa texture parfaite pour préparer de la micromousse.

Westend61 via Getty Images Variation of oat flakes and milk in a small can

