Année après année, les échanges de cadeaux reviennent au bureau et à la maison. Avec le temps, on finit par manquer un peu d'idées. On achète parfois des choses plus ou moins utiles, que l'on offre à nos amis et collègues, et qui les enverront direct dans le carton «À envoyer à mon organisme préféré». Donner au suivant, c'est vraiment génial, mais c'est aussi intéressant de donner et de recevoir des choses que l'on voudrait garder parce qu'elles sont utiles dans le quotidien.

Pour les amateurs de café, ce n'est pas le choix qui manque! On trouve une gamme étendue de produits à tous les prix. Comme j'adore les échanges de cadeaux et le café, je vous propose ma liste d'essentiels pour vos présents (ça fait plaisir!). Vous ferez ainsi assurément des heureux et des heureuses.

Pour le fan des contenants pour emporter

Je ne vous donnerai pas de leçons ici, mais j'ai trouvé une belle solution aux tasses et contenants jetables: les Keepcup et les Smart cup.

Si, cette année, vous êtes plutôt dans un mode «acheter local», la céramiste Cindy Labrecque fait de superbes tasses (et autres créations), qui s'offrent aussi bien à elle qu'à lui.

Courtoisie

Petite parenthèse: je souhaiterais aussi vous faire part d'une belle découverte. Un produit innove grâce à sa réutilisation des déchets produits lors de la torréfaction du café: Huskee. Bien que cette tasse ne soit pas encore disponible au Canada, la compagnie australienne a eu une bonne idée qui mériterait bien sa place dans nos magasins: récupérer la pellicule du grain qui tombe lorsque le café est traité pour en faire de jolies tasses. C'est bien pensé, le résultat est simple, beau et écologique!

Courtoisie

Pour le mordu

Fabriqués au Québec, les presse-cafés de L'Atelier Espresso s'ajoutent bien dans un bas de Noël.

Courtoisie

La balance est une nécessité pour le vrai amateur de café. On le reconnaît parce que chaque grain compte et fait pour lui toute la différence.

Courtoisie

Le pichet à lait rendra heureux à coup sûr le fan de latte. Évidemment, il faut être capable de bien faire mousser le lait pour faire de jolis cafés, d'où l'intérêt d'aller faire un atelier de latte art à l'Académie de café de Montréal ou à L'Institut national du barista (une autre belle suggestion d'idée-cadeau)

Courtoisie

La Chemex est un cadeau de choix pour les mordus de filtre désireux d'aller chercher toutes les notes du café dans chaque gorgée. Le fonctionnement de ce système d'infusion doit être bien maîtrisé pour rendre compte de toutes les propriétés du café.

Courtoisie

Pour l'amateur aventurier

L'Aeropress, le meilleur ami de l'aventurier! Parfait pour le voyageur, le campeur ou le randonneur.

Courtoisie

Pour l'indécis

Vous ne connaissez pas nécessairement les goûts en café de la personne à qui vous offrez le cadeau, mais faire découvrir de nouveaux arômes est toujours agréable. Je vous conseille d'aller au café du coin afin de vous faire conseiller le meilleur café en grains, lequel saura plaire à coup sûr à la personne qui le recevra.

Pour l'amoureux ou l'amoureuse

S'il ou elle a été assez sage pendant la dernière année, que son amour du café est inconditionnel et va en grandissant, lui offrir une machine espresso de qualité peut être une excellente idée. Les matins seront certainement plus agréables, et vous aussi pourrez en profiter (je l'espère!).

Il faudra évidemment compter plusieurs centaines de dollars pour ce cadeau. Sans compter qu'une bonne machine veut aussi dire un bon moulin. Une visite dans une boutique spécialisée s'impose donc.

Courtoisie

Pour l'inconnu

Une carte-cadeau, ce n'est généralement pas la chose que l'on aime le plus offrir, mais ça fait super plaisir à la personne qui va la recevoir et qui pourra choisir elle-même ce dont elle a besoin.

kali9 via Getty Images

Ce sont là quelques idées pour les amateurs de café, ou pour celui ou celle qui désire s'y initier. Peu importe le prix que vous y mettrez et le choix sur lequel vous vous arrêterez, vous ferez assurément une personne heureuse!

Bon magasinage!

La section des blogues propose des textes personnels qui reflètent l'opinion de leurs auteurs et pas nécessairement celle du HuffPost Québec.