Commander sa boisson dans un café indépendant peut parfois porter à confusion. Qu'est-ce qu'un «dry cappuccino»? Quelle est la différence entre un cortado et un flat white?

Laissez-moi vous aider un peu...

Les boissons à base de lait

Le cappuccino: le classique! Il est composé d'un tiers d'espresso, d'un tiers de lait chaud et d'un tiers de mousse dense.

Le dry cappuccino: c'est un cappuccino sans le lait chaud. On l'appelle «dry», puisqu'il n'est surmonté que de mousse.

Le macchiato: on pourrait le qualifier de mini cappuccino. Il est composé d'un espresso court et d'une cuillère de mousse dense.

Le latte: probablement le breuvage le plus populaire en Amérique du Nord. Il comprend de l'espresso, préférablement une dose double, puisque la boisson comprend trois quarts de micromousse.

Le cortado: aussi appelé «Gibraltar». Il est composé d'une double dose d'espresso que l'on allonge avec environ 4 à 6 oz de micromousse. C'est un latte dont on coupe le lait pour ceux qui aiment un goût plus prononcé.

Barista microtorréfacteur

Le flat white: la légende veut qu'il ait été inventé en Australie... ou en Nouvelle-Zélande. On verse du lait chaud à la surface d'un double espresso en protégeant la crema à l'aide d'une cuillère, afin de la garder intacte. Le breuvage devrait contenir environ 6 onces de liquide.

Le truc du pro: La différence entre le lait chaud (flat white), la micromousse (cortado) et la mousse plus dense (cappuccino) est la quantité d'air que l'on incorpore au lait lorsqu'on le réchauffe. Pour densifier une micromousse, il suffit de lui incorporer plus d'air.

*Le dosage de votre portion d'espresso peut varier selon vos préférences (court, double court).

Les boissons à base d'espresso

L'espresso simple court: il est conçu avec 9g de café que l'on extrait environ 25 secondes. Vous obtiendrez 1 once de café avec une belle crema.

Barista microtorréfacteur

L'espresso simple allongé: vous poursuivez votre extraction jusqu'à concurrence de 2 onces de liquide.

L'espresso double court: vous doublez simplement sa dose (18g). Vous aurez compris que si vous désirez un café plus fort, il vous suffit d'augmenter la dose de café (ex. 24g). Généralement, cette boisson requiert environ 2 onces de liquide.

L'espresso double allongé: vous poursuivez votre extraction jusqu'à 4 onces de café.

L'americano: pour ceux qui préfère le café filtre. Il vous suffit de remplacer le lait d'un latte par de l'eau chaude et le tour est joué.

Mais mon barista n'a pas compris

Les recettes suggérées ci-dessus sont généralement respectées par tous les membres de l'industrie. Cela dit, il se peut qu'un établissement de quartier ait des recettes qui diffèrent de la norme. Vous pourriez conséquemment vous retrouver avec un breuvage contenant 24g de café au lieu de 18g, selon le choix de la maison. Vous obtiendrez alors un café au goût plus prononcé.

Essayez d'être le plus précis possible lorsque vous commandez pour éviter les malentendus (si fréquents) avec votre barista qui est certainement habitué à modifier les commandes de ses clients.

Il existe tellement de façon, variantes, articles et ressources sur le web pour définir ce que devrait être un cappuccino ou comment telle boisson devrait être confectionnée. Il peut donc être complexe pour l'amateur de café de s'y retrouver. La meilleure façon est d'expérimenter et vous trouverez le bon dosage, les bonnes techniques et surtout, le meilleur café pour accompagner vos journées!