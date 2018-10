Profiter d'un bon café ne passe pas automatiquement par l'espresso. Si vous ne désirez pas allouer un budget important à l'achat d'une machine espresso ou que vous préférez le résultat d'une infusion, les systèmes d'infusion manuels seront idéaux pour commencer vos journées.

Quelle est la différence entre l'extraction et l'infusion?

La différence majeure entre l'espresso et le café filtre est la façon dont on traite le grain moulu pour en faire du café.

Avec une machine espresso, on parle d'extraction, puisqu'il s'agit d'extraire les huiles du café (le café passe à très haut débit dans une poignée remplie de café finement moulu et possédant de minuscules trous). C'est d'ailleurs ces mêmes huiles qui permettent l'obtention de cette crème orangée et tigrée à la surface de la boisson, communément appelée la crema.

Au niveau du café filtre, on parle plutôt d'une infusion. Le café baignera dans l'eau pendant une plus longue période de temps (allant de 3 à 5 minutes). Le profil de goût est généralement moins relevé, mais c'est une belle occasion de découvrir des cafés d'origines (ex. un colombien).

Un monde de possibilités

Dû à la popularité des cafés indépendants, il est désormais possible de profiter de son café matinal à l'aide de systèmes d'infusion manuels, simples et très efficaces. Vous avez peut-être déjà vu un barista utiliser l'un des systèmes nommés ci-dessous, dans votre café de quartier préféré.

Les techniques manuelles

Le porte-filtre

Le porte-filtre, aussi appelé le «dripper», est un classique. Cette façon d'infuser le café existe depuis longtemps et a été revisitée, provoquant une nouvelle popularité auprès des amateurs de café.

Le modèle le plus commun est en céramique. On y ajoute un filtre conique de papier et environ 30 grammes de café avant de verser de l'eau bouillante sur les grains moulus jusqu'à l'obtention d'une bonne tasse de café.

La Chemex

En matière de système d'infusion, on ne peut passer à côté du Chemex, notamment parce que c'est un très bel objet et que son design est élégant. En plus d'être joli, son produit fini est très réussi.

L'utilisation est très similaire au porte-filtre. Même principe, le filtre ne présente pas la même densité et ainsi, la mouture s'en verra modifiée. Fait de vitre, il faudra être prudent lors de la manipulation et lors du nettoyage. Définitivement un achat pour l'aficionado de café!

La cafetière à piston

Rares sont ceux qui ne connaissent pas encore la cafetière à piston, un vrai classique quand on parle de système d'infusion. C'est peut-être mon outil favori, sachant qu'il n'y a aucune séparation entre le café et l'eau, pas même un filtre.

Un petit conseil, assurez-vous de moudre votre café grossièrement, vous éviterez les petits dépôts qui se dépose au fond de la cafetière. De plus, le goût sera de loin meilleur.

L'Aeropress

L'Aeropress est le système par excellence du voyageur! Il est léger, ergonomique et vous permet d'infuser un café à la fois. Il vous suffit d'avoir de l'eau chaude à votre portée. De plus, ce dernier est fait d'un plastique très résistant, donc idéal pour le transport.

À cet effet, c'est le seul bémol dudit système. Le plastique n'est pas idéal pour la rétention de chaleur.

Comment ça fonctionne, tout ça?

À l'ère du numérique, nous avons l'avantage de pouvoir compter sur une panoplie de tutoriels vidéo qui permettront de savoir comment utiliser les différents systèmes d'infusion manuels. Qu'on ait un doute ou qu'on veuille en savoir plus, une seule direction: YouTube.

Quant à l'achat de ces magnifiques objets qui sauront aussi servir de décoration pour votre cuisine, très nombreux sont les cafés indépendants qui vendent ce type d'équipement. Sinon, ce sera toujours facile de les retrouver sur le web.

Bonne infusion!