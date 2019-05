HuffPost Québec lance de nouvelles sections Opinion et Témoignages

D'un appel urgent à l'action pour la Première Nation Attawapiskat à une série sur les défis des enseignants ou des travailleurs de la santé, en passant par des questions sur la politique, la parentalité ou les relations de couple, les blogues de HuffPost Québec et HuffPost Canada ont été au cœur de notre mission afin de mettre en lumière des points de vue uniques et des histoires personnelles.

Depuis notre lancement en 2011, des militants, des parents, des célébrités et des PDG ont occupé le même espace en ligne pour partager des idées et débattre avec des millions de lecteurs. Certains de nos blogueurs ont ainsi gagné en notoriété et ont pu saisir de nouvelles opportunités.

Mais beaucoup de choses ont changé dans le paysage numérique depuis. Lorsque le Huffington Post a vu le jour aux États-Unis il y a près de 14 ans, sa plateforme de blogues a révolutionné et démocratisé le commentaire. Il n'y avait pas de Twitter ou de Medium. Facebook n'était pas encore un géant. Aujourd'hui, une multitude de plateformes sont disponibles pour permettre aux gens d'écrire et de partager leurs pensées.

Ce mois-ci, nous allons fermer notre plateforme de blogues sur HuffPost Québec et HuffPost Canada et lancer deux nouvelles sections: Témoignages et Opinion.

La section Témoignages présentera des récits originaux à la première personne pour permettre aux lecteurs de mieux se comprendre les uns les autres. Nous sommes particulièrement intéressés par les expériences liées à l'identité et aux relations, mais, soyons honnêtes, nous aimons toujours une histoire authentique bien racontée. Qu'elle soit écrite par la personne qui l'a vécue ou par un journaliste du HuffPost.

La section Opinion mettra en vedette divers auteurs capables de révéler certains problèmes et de débattre des enjeux qui affectent la vie quotidienne de nos lecteurs, qui peuvent pousser la discussion et la réflexion à un autre niveau. Nous voulons aider nos lecteurs à mieux comprendre le cycle de nouvelles en continu et à promouvoir les conversations civilisées.

La majorité de ces textes seront commandés à des collaborateurs. Des collaborateurs qui seront rémunérés, donc.

Notre plateforme de blogues nous a permis de faire place à un large éventail de collaborateurs, mais elle a également laissé de côté des voix sous-représentées et des auteurs talentueux aux expériences diverses qui ne pouvaient se permettre de prendre de leur temps pour l'écriture.

HuffPost Québec a toujours été un lieu de diffusion aux multiples voix et continuera de l'être.

Ce n'est pas un secret, les médias canadiens ne sont pas assez inclusifs. Nous ne publions pas et ne promouvons pas assez d'opinions, d'histoires ou de portraits qui reflètent réellement la diversité de notre pays. Et par diversité, je pense à la fois à l'âge, à la géographie, au statut socio-économique, au genre, à l'ethnie, à l'orientation sexuelle, à la religion et aux couleurs politiques.

Le fait de consacrer plus de temps et de ressources à contacter des personnes sous-représentées nous aidera à vous livrer de nouvelles opinions et à présenter des témoignages marquants.

HuffPost Québec a toujours été un lieu de diffusion aux multiples voix et continuera de l'être. Nous souhaitons que vous y soyez représenté et que vous vous y reconnaissiez encore plus qu'avant.

Si vous avez un texte d'opinion ou une expérience personnelle à présenter,vous pouvez trouver plus d'informations ici pour savoir comment nous contacter.

Vous aimeriez lire sur un sujet en particulier? N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires ci-dessous.