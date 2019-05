Comment proposer un sujet pour les sections Opinion et Témoignages du HuffPost Québec

L'un des mandats de HuffPost Québec est d'aider ses lecteurs à mieux comprendre le monde et les gens qui les entourent. Nos sections Opinion et Témoignages offriront de nouvelles perspectives et des histoires authentiques, écrites à la première personne, qui visent à révéler une situation et à enrichir notre compréhension d'un enjeu.

Un article d'opinion de HuffPost Québec est une analyse d'actualité, nuancée, qui permet de révéler, d'examiner ou de débattre des problèmes qui touchent la vie quotidienne de nos lecteurs.

Un témoignage publié sur HuffPost Québec est une histoire unique racontée à la première personne qui mise sur une expérience humaine.

Nous recherchons des auteurs qui ont vécu des expériences variées, dont les âges et les identités sont aussi variées, et dont les textes pourront rejoindre un large public avec une écriture authentique et convaincante.

Une rémunération est offerte pour les textes publiés dans les sections Opinion et Témoignages.

Parmi les sujets qui nous intéressent:

Politique fédérale et provinciale

Identité

Problèmes sociaux

La parentalité

Santé et santé mentale

Relations de couple et sexualité

Argent et carrière

Ce que nous recherchons dans une proposition:

Un titre clair proposé comme sujet de votre courrier électronique.

Spécifiez si votre texte est lié à l'actualité.

Résumez brièvement le sujet de votre argumentation ou de votre histoire.

En une phrase, dites-nous qui vous êtes et pourquoi vous êtes la bonne personne pour écrire le texte. Quelle est votre expertise ou expérience pertinente?

Dites-nous pourquoi ce sujet est important. Quels sont les enjeux?

Des liens vers vos écrits précédents, le cas échéant.

Nous n'acceptons pas:

Des textes de relations publiques, de relationnistes ou d'agents.

Des propositions soutenues par une entreprise; des auteurs ayant un intérêt financier dans un sujet; des messages qui approuvent un produit ou qui s'apparentent à un message publicitaire.

Entrevues, critiques, portraits, fiction, vidéos

Des textes qui ont été publiés ailleurs.

Des propositions incluant des fichiers attachés de toutes sortes.

Nous ne répondrons qu'aux courriers électroniques qui conviennent à la publication.

Soumettez votre idée à propositions@huffpost.com