Le couple formé par Pézie et Olivier en est un précoce. Précoce parce que leur premier «je t'aime» nous a pris par surprise tellement tôt dans l'aventure que les feuilles avaient à peine commencé à tomber des arbres au Québec. On pourrait aussi faire la blague qu'il est si précoce qu'il s'est formé avant que l'aventure ne commence. Et encore, s'agit-il d'un couple ou d'un trio? Ça, personne n'en est encore certain.

Le HuffPost Québec s'est entretenu avec les deux tourtereaux après la finale d'Occupation Double Grèce pour avoir le coeur net sur les questions qui obsèdent le Québec.

Comme si c'était écrit dans le ciel, Olivier et Pézie se sont sautés dans les bras à la première semaine sans avoir le temps de ne connaitre personne d'autre.

«T'as un bel accent, tu viens d'où?», avait demandé Olivier à Pézie lors de leur première rencontre aux Bulles de nuit. La Gaspésienne et le Beauceron semblaient avoir une connexion plus que naturelle. Alors quand nous avons collectivement appris plus tard dans l'aventure que les deux s'étaient vus avant leur départ en Grèce, on a compris pourquoi ils se sont jetés aussi rapidement l'un sur l'autre. Ceci explique cela, comme on dit.

Le couple plate qui s'est fait brasser

À la mi-saison, le couple tombait dans le syndrome de P-H et Jessie de l'an dernier; le long fleuve tranquille qui finit par écoeurer le public. Les gens adorent les comédies romantiques, mais quand ça dure trois mois dans un jeu de séduction, ça n'intéresse personne. Olivier a même demandé qu'il se passe quelque chose de palpitant pour son couple. Fais attention à ce que tu désires mon homme, ça pourrait bien arriver.

Les premiers remous sur le fleuve ont pris la forme de Sansdrick que la production a sorti des boules à mites de le saison précédente. À ce moment, la zizanie a fait place à la bisbille. Avec leur relation qui s'est finie on ne sait quand, Pézie et Sansdrick sont venus jeter un doute sur la sincérité de cette dernière envers Olivier. Des ex qui sont amis ça va. Des ex qui se donnent des becs sur la bouche, c'est bizarre, on en conviendra.

En plus, Sansdrick et son éternelle arrogance attachante ne font rien pour calmer le jeu. Du moins sur ce qu'on voit lors de l'émission. Olivier et Pézie ont insisté que la situation est réglée et ne jette aucune ombre sur leur relation. Ils sont prêts en vivre en trio, mais Olivier et Pézie restent un couple.

Le fameux café du 4 septembre

Comme s'il n'y avait pas eu assez de houle sur le fleuve, la semaine suivante a été ponctuée du plus gros scandale des dernières années: Olivier et Pézie avaient eu une date avant le départ de l'aventure, où ils ont partagé un café, une demi-bouteille de vin, deux verres d'eau et un gâteau.

L'indignation fut brève, mais intense dans les maisons en Grèce. Andrew a même troqué son sourire réconfortant pour un visage machiavélique. Si on se fie aux dires des candidats, la tempête a duré beaucoup plus longtemps dans le montage que dans la vraie vie. Du brouhaha arrangé par le gars des vues.

Sauf qu'au Québec, l'histoire en était une de trop et les gens ont collectivement délaissé le couple au profit de celui de Catherine et d'Andrew. Une théorie selon laquelle les deux se seraient vus avant l'histoire du café a même fait surface sur une réputée plateforme de journalisme à potins.

Pourtant, c'est difficile de douter de la sincérité de leur amour quand vous les écoutez parler hors du contexte de l'émission. Le calme et le gros bon sens avec lesquels ils désamorcent les attaques contre leur couple sont plutôt convaincants. Vous pouvez voir tout ça dans la vidéo ci-haut.

L'heure de vérité d'Occupation Double Grèce sera diffusée le dimanche 16 décembre à 18h30, sur les ondes de V.

