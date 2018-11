«Occupation Double Grèce»: Olivier et Pézie n'ont pas triché, mais...

Outre le temps froid et les accumulations de neige, ce qui fait jaser le Québec depuis dimanche, ce sont les révélations chocs d'Olivier et Pézie à Occupation Double Grèce.

Les tourtereaux, qui se dévorent des yeux (entre autres) depuis la première semaine, ont en effet dû passer aux aveux et admettre qu'ils avaient passé trois heures ensemble à siroter un café quelques jours avant le début de l'aventure.

Toutefois, comme le rapportait le «bureau d'enquête» du site Narcity, ce mardi 26 novembre, il y a encore plusieurs incohérences dans l'histoire qu'étalent Olivier et Pézie depuis trois épisodes.

Du côté de Pézie, ce n'est rien de vraiment nouveau, puisque la candidate ne se gêne pas depuis le début de la saison pour parler abondamment dans le dos des autres participants, avant de miser sur ses airs angéliques pour rapporter une version des faits complètement différente à la personne visée la séquence suivante (ça promet pour le souper de vérité!).

La candidate a pu s'en tirer à bon compte jusqu'à présent en évitant de faire inutilement des vagues comme Renaud, lui qui, à plusieurs égards, aura été beaucoup plus honnête que l'ex de Sansdrick Lavoie.

La seule règle, c'est qu'il n'y en a aucune...

Contrairement à ce que certains ont pu avancer, Olivier et Pézie n'ont pas triché à proprement parler. Car comme l'a si bien dit Jay Du Temple la semaine dernière, il n'y a aucune règle à Occupation Double.

Un détail dont abuse la production pour créer des revirements et garantir que l'émission ne tourne pas en rond à la mi-saison. Et ce qui est valable pour la production l'est forcément pour les candidats.

Productions J devrait néanmoins revoir certaines idées mises en place au cours des deux dernières saisons, voire depuis le tout début, et en développer de nouvelles si elle désire poursuivre sur sa lancée - car il serait très étonnant que l'émission la plus populaire de V ne revienne pas en ondes à l'automne 2019.

Avec les réseaux sociaux - et l'incapacité flagrante de la plupart des candidats à garder un secret - il est plus facile de prendre la production de court et de placer ses pions avant le tapis rouge.

Même son de cloche en ce qui a trait à l'idée de réunir les garçons et les filles avant le début de l'aventure pour permettre à ces derniers de tisser des liens et de développer une complicité.

Si l'initiative a certainement permis à l'émission de connaître un départ fulgurant, elle aura par la suite barrer la route à la quasi totalité des nouveaux candidats, qui se sont butés à des couples déjà formés et l'attitude souvent fermée et surprotectrice des filles.

Deux couples dans la course

Parmi les cinq «couples» toujours présents dans l'aventure, il n'y a que ceux formés d'Andrew et Catherine et de Jonathan et Maude qui ont de véritables chances de remporter les grands honneurs lors de la finale du 9 décembre prochain.

Catherine est la seule fille à avoir connu un parcours pratiquement sans faute, tandis que l'adversité à laquelle ont dû faire face Jonathan et Maude leur a permis de tomber dans les bonnes grâces du public.

Pour des raisons évidentes, il serait très étonnant de voir Renaud et Jessika ou Yan et Julie-Anne triompher.

Du côté d'Olivier et Pézie, même lorsqu'ils étaient blancs comme neige, leur performance soporifique leur avait déjà attiré leur lot de détracteurs. Et cela risque de prendre beaucoup plus que quelques explications tardives et le faux mariage de l'épisode du mercredi 28 novembre pour renverser la vapeur.

Car comme l'avait si bien expliqué l'incomparable Sébastien Tremblay durant son parcours mémorable à Loft Story, en 2007, les participants d'une téléréalité peuvent mentir comme bon leur semble aux autres candidats. Mais jamais ils ne peuvent se permettre de berner ou de cacher la vérité au public.

Occupation Double Grèce est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.

