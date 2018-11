«Occupation Double Grèce»: la zizanie fait place à la bisbille

«On ne l'avait pas vue venir, celle-là!» Voilà ce que plusieurs téléspectateurs se sont probablement dit lorsque Jay Du Temple a révélé, dimanche dernier, que Sansdrick effectuerait un retour à Occupation Double pour revoir son ex Pézie.

Mais à quels fins exactement? Pour la reconquérir? Tester le couple qu'elle dit former avec Olivier, avec qui elle s'est passablement isolée au cours des dernières semaines? Pour la confronter par rapport à certaines de ses déclarations faites durant l'aventure? Un mélange de tout ça?

Nous avons enfin eu nos réponses dans l'épisode diffusé ce 18 novembre, sur les ondes de V.

Instagram/od_officiel Sansdrick et Pézie d'«Occupation Double»

La sens-tu la bisbille?

Le tout a débuté lorsque Jay Du Temple a annoncé à Pézie qu'elle allait faire une activité avec un garçon dont l'identité serait seulement connue le lendemain.

Mais lorsque Pézie a quitté la maison des filles, aucun garçon n'a quitté de l'autre côté. Ce qui a évidemment mis le pauvre Olivier dans tous ses états.

Pézie a ensuite retrouvé son ex dans une rencontre au cours de laquelle se sont alternés moments de tendresse et moments de malaise.

Sansdrick a vite confronté Pézie sur certaines de ses déclarations, notamment celles où elle omettait volontairement de parler des tentatives des deux principaux intéressés de se remettre ensemble l'été dernier.

Pézie a ensuite dû s'expliquer à Olivier sur ce qui venait de se passer, après l'avoir abondamment flatté dans le sens du poil à grands coups de petits mots d'amour.

Contre toutes attentes, Olivier a bien pris la nouvelle, acceptant déjà qu'après l'aventure Sansdrick ferait inévitablement partie de la vie de sa douce moitié. Olivier s'est dit surtout content qu'elle ait pu voir son ami pour se détendre après une semaine particulièrement difficile émotionnellement.

Instagram/od_officiel Sansdrick et Pézie dans l'épisode du 18 novembre d'«Occupation Double Grèce».

C'est Noël (ou pas)...

Tel ce bon vieux cousin éloigné, Sansdrick a fait une entrée plus que remarquée au party de Noël.

Après avoir fait «chin-chin» avec les candidats et les candidates, Sansdrick a pris Olivier à part pour le fouetter, lui dire d'avoir plus confiance en lui de ne plus montrer autant ses émotions et, surtout, que les sentiments que Pézie a dit éprouver pour lui sont sincères.

Reprends sur toi, mets tes petites testicules sur la table, et opère. Sansdrick Lavoie

Tout est bien qui finit bien? Oh que non!

L'animateur a ensuite présenté des extraits de l'activité partagée par Sansdrick et Pézie durant le souper des garçons, ce qui a complètement chamboulé Olivier, et même les autres candidats. Olivier a d'ailleurs dû se retirer de la table à un certain moment pour se remettre de ses émotions.

Ah oui, il y avait aussi une élimination ce soir. Mais comme nous le savions déjà, c'est la nouvelle venue Maryline qui a dû faire ses valises, après avoir passé une semaine TRÈS émotive dans la maison des filles.

Olivier a ensuite eu la chance d'interroger Pézie sur sa relation amour/amitié avec Sansdrick, lui laissant savoir qu'il avait beaucoup de difficulté à l'accepter, à la lumière des plus récentes révélations. Le couple le plus affiché d'Occupation Double Grèce survivra-t-il à ce premier obstacle? À suivre...

Demain, c'est nulle autre que la productrice Julie Snyder qui viendra brasser la cage des garçons et des filles et donner quelques informations aux candidats et aux candidates sur la façon dont le public québécois les perçoit actuellement.

Comme l'a dit Jay Du Temple, on n'est pas à un revirement près!

Occupation Double Grèce est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.

