L'exhibition, c'est trois artistes, Emmanuel Schwartz, Francis La Haye et Benoit Gob, qui décident de se mettre en scène eux-mêmes, de s'exhiber dans l'éventail de leurs talents, également dans l'histoire qui les lie les uns aux autres, dans un futur antérieur assimilable à de la science-fiction, une sorte de mise en abîme qui permet de se questionner sur le concept de «création».

Les spectateurs sont un peu mis à contribution dans ce questionnement, dans la mesure où, au lieu de pénétrer dans la salle et de prendre place sur les gradins, ils sont invités à passer par les coulisses — où on leur offre un verre de vin — et à demeurer quelques minutes sur la scène, entre quatre murs clos de plastiques avec une curieuse machine en son centre: une machine qui pense...

Je m'attendais à rencontrer le thème de l'intelligence artificielle, mais ça n'était pas vraiment le cas. Durant les trois actes de ce spectacle insolite (où finalement les spectateurs sont assis comme dans un spectacle classique, avec prologue sur la scène et épilogue), on entend une voix-off, féminine la plupart du temps, masculine à la fin, qui constituent les narrateurs avant-gardistes de ce qui se déroule devant nos yeux.

La voix-off féminine est vraiment réussie. Son texte est drôle autant dans son questionnement pour le spectateur que dans sa forme qui ressemble à une voix mécanique, mais parfaitement dosée.

Au-delà de sa logique infinie et comique, elle décrit à la fois ce que les artistes jouent ou expriment et leur histoire futuriste. Benoit est un artiste visuel, mais aussi un acteur et un danseur formé en Belgique; Francis est comédien et danseur, un peu musicien également; Emmanuel est comédien, auteur dramatique, metteur en scène, et il joue de la guitare...

Les trois artistes se connaissent bien dans la vie et sur scène, ils collaborent, s'apprécient, mais se disputent aussi. Leur parcours est décrit à la fois par les mots, les gestes et les performances de chacun dans une proposition complexe, insolite, ludique et finalement assez drôle.

Difficile de décrire ce qui s'apparente à la fois à du théâtre, de la performance, du happening, de l'installation artistique et tout cela à la fois, avec en plus danse, musique live et projections vidéo... Difficile tout simplement de se questionner sur ce qu'est la création contemporaine qui se plait à tout combiner, sans oublier un peu d'humour, ce qui est toujours apprécié.

Cet article a aussi été publié sur info-culture.biz

L'exhibition: du 28 février au 9 mars 2019 au théâtre La Chapelle, à Montréal.

