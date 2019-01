Mais quand on est dans le désert, il n'y a rien d'autre. J'ai eu la chance de rester dans une famille nomade en Mongolie pendant quelques jours. Apprendre sur l'élevage du bétail et la façon de prendre soin des animaux a été toute une expérience. Malgré le fait que j'étais plus qu'heureuse de retourner à un régime végétarien, je peux vous dire que la viande que les Mongols consomment était heureuse. Ils savent d'où elle provient, a contrario de la majorité des gens dans le monde. Les Mongols ne gaspillent pas la viande, ils la consomment entièrement. Le terme «élevage en liberté» est poussé à un autre niveau, ici. Et j'ai énormément de respect pour cela.

Bien que je sois végétarienne, je suis une activiste pour une diminution de la consommation de viande et pour que celle-ci soit de meilleure qualité. Tout le monde ne doit pas être nécessairement végétarien, à mon avis. Je sais que plusieurs végétarien.ne.s et véganes ne seraient pas d'accord avec moi, mais le contexte et la situation économique des gens sont des facteurs qu'on ne peut pas mettre complètement de côté. Et la Mongolie en est un parfait exemple.

Savoir d'où vient notre nourriture est très important. On devrait, comme société, se soucier davantage de la provenance de nos aliments, pour notre santé, la nature et pour les gens qui ont travaillé avec acharnement tous les jours pour nous fournir de la nourriture, de l'énergie. La nourriture a toujours été au centre de ma vie, tout comme l'agriculture. Et comme je me soucie de l'environnement, la nourriture est un outil fantastique pour la protection de la nature.

La nourriture a rendu mon voyage difficile. C'est probablement le pays où ç'a été le plus difficile de voyager jusqu'à maintenant.

Alors si c'est possible pour vous, allez parler à votre fermier, votre boucher, votre fromager, votre chef préféré et tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne. Ils ont des connaissances incroyables sur notre planète, la nourriture et la nature, et vous expliqueront qu'ils sont tous interconnectés. Je lève mon chapeau à toutes ces personnes, et plus spécialement à mes amis agriculteurs pour qui j'ai énormément de respect. Sonia Li