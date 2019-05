La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dû se défendre de manquer d’influence auprès de la Coalition avenir Québec, au lendemain d’une autre annonce gouvernementale faisant fi de l’entente «Réflexe Montréal» et des priorités de son administration.

Lundi, Mme Plante et son administration réclamaient davantage de pouvoirs pour réglementer l’industrie du taxi, ainsi que l’ajout dans le projet de loi 17 d’un chapitre décrivant les impacts spécifiques de la législation sur le territoire montréalais. Ce chapitre devrait normalement s’y trouver en vertu de l’entente «Réflexe Montréal» signée par son prédécesseur Denis Coderre avec l’ancien gouvernement libéral.

Le matin même, le gouvernement annonçait qu’un nouveau mandat était donné à la Caisse de dépôt pour prolonger le Réseau express métropolitain (REM) vers Laval et Chambly, et potentiellement vers Pointe-aux-Trembles et Montréal-Nord. La mesure fait compétition à la ligne rose et outrepasse les organes décisionnels de la métropole comme l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Dans les pages de La Presse, la ministre responsable de la métropole, Chantal Rouleau, a même tourné au ridicule la déception exprimée par Mme Plante.