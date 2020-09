Système judiciaire: une occasion de se montrer digne de la confiance des femmes

L’éventualité d’une telle libération suscite pour nous des craintes importantes pour la sécurité de ses enfants et celles des autres témoins. Rappelons que monsieur Cardinal a tenté de maquiller le meurtre en violation de domicile. Rappelons que l’enquête policière a amené la procureure aux poursuites criminelles et pénales à modifier le chef d’accusation pour une accusation plus grave de meurtre prémédité.

Chaque jour, dans les maisons d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, les intervenantes constatent cette méfiance, ces craintes, ces hésitations à porter plainte. Pourtant, nous sommes convaincues que le système de justice peut participer à la dénonciation publique de ces violences et aux changements de mentalité. C’est pourquoi, sans relâche, nous plaidons auprès des décideurs politiques et des acteurs judiciaires pour l’amélioration du traitement judiciaire de ces violences. Avec une volonté politique et des investissements suffisants, ces changements sont possibles.

D’ailleurs, les solutions sont connues et ont été amplement discutées: améliorer les dossiers d’enquête pour diminuer la pression sur les victimes, augmenter le nombre de procureurs pour qu’elles puissent être mieux préparées au procès, assurer une meilleure formation des policiers, des procureurs et des juges pour éliminer les préjugés envers les victimes et les attitudes qui les revictimisent, généraliser la pratique de l’évaluation des risques encourus par ces victimes et mettre en place des mesures adéquates pour assurer leur sécurité, offrir un meilleur accompagnement et un meilleur soutien tout au long du processus judiciaire, en réduire les délais pour que les victimes puissent être entendues et reprendre le cours de leur vie.

Or, tous nos efforts, toutes nos participations aux consultations, comme à celle, récente, du Comité d’experts sur l’accompagnement des personnes victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale, ne donneront rien si les responsables de la justice n’initient pas ces changements. Et tous ces efforts pour offrir un meilleur traitement des victimes et susciter leur confiance seront réduits à néant si le système lui-même ne montre pas qu’il prend ces agressions au sérieux.

Nous enjoignons donc tous les acteurs qui interviendront dans le cadre de la procédure engagée par Benoit Cardinal à le garder en tête et à saisir cette occasion pour démontrer que la justice prend au sérieux la violence envers les femmes.