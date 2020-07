Martin Carpentier: la SQ fera le point aujourd'hui sur l'enquête

MONTRÉAL — La Sûreté du Québec (SQ) fera le point en après-midi sur les derniers développements de l’enquête policière et sur la découverte d’un corps, lundi soir, qui serait celui de Martin Carpentier, le père des petites Norah et Romy retrouvées mortes il y a 10 jours.

Bien que le corps n’ait pas encore été formellement identifié, la SQ a fait savoir lundi que «tout porte à croire qu’il s’agirait de Martin Carpentier».

Le cadavre a été retrouvé derrière une propriété isolée sur le rang Saint-Lazare, un endroit densément boisé de la municipalité de Saint-Apollinaire, à l’ouest de Lévis.

Les corps de Romy, 6 ans, et de Norah, 11 ans, avaient été retrouvés non loin de là le 11 juillet dernier. La cause de leur décès n’a pas encore été dévoilée.

L’inspecteur-chef Guy Lapointe, directeur des communications, prendra la parole lors de ce point de presse qui aura lieu à Montréal, «au sujet des événements des derniers jours à Saint-Apollinaire».

L’homme de 44 ans était recherché depuis 12 jours, et c’est une information transmise par un citoyen qui a mené à la découverte du cadavre, a fait savoir la SQ.

Selon les premières constatations, il se serait enlevé la vie, a ajouté la force policière lundi en début de soirée.

Le corps de l’homme a été retrouvé le jour même des funérailles des deux fillettes. Une alerte Amber avait été déclenchée après un étrange accident de voiture survenu alors qu’elles se trouvaient avec leur père.

L’homme était recherché depuis.