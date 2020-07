Dernier adieu à Norah et Romy Carpentier à Lévis

Alerte Amber Quebec Norah Carpentier, 11 ans, et sa petite soeur de 6 ans, Romy Carpentier.

Les funérailles des petites Norah et Romy Carpentier, respectivement âgées de 11 et six ans, se dérouleront ce lundi à Lévis.

Les corps des deux soeurs ont été découverts le 11 juillet, dans un secteur boisé de Saint-Apollinaire, un peu à l’est de Lévis. Leur disparition avait mené au déclenchement d’une alerte Amber.

Leur père, Martin Carpentier, est toujours recherché par les policiers. La Sûreté du Québec (SQ) a toutefois fait savoir samedi soir qu’elle mettait fin à ses recherches terrestres, au terme d’une dixième journée de traque.