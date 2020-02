Produits menstruels écolos: votre municipalité pourrait vous rembourser

Pour réduire l’impact écologique de leurs règles, de plus en plus de Québécoises se tournent vers des alternatives plus durables, comme la coupe menstruelle, les serviettes hygiéniques lavables ou les culottes menstruelles. Et de plus en plus de villes et d’arrondissements sont prêts à leur donner un coup de pouce financier par le biais de subventions.