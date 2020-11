Le Souk ouvre un espace «design» Place Ville Marie

Courtoisie Souk

Bonne nouvelle, le fameux Souk, marché d’idées incomparable pour les adeptes de design et de beau, va ouvrir un espace de design Place Ville Marie. Une sortie chic et inspirante à l’approche des Fêtes de fin d’année!

Alors qu’on s’attendait à un seul marché virtuel, on apprend que le Souk va déployer pour sa 17e édition le Souk Habitat, un espace imaginé pour célébrer et promouvoir la communauté du design de Montréal, en collaboration avec Place Ville Marie.

C’est au 20e étage de la fameuse tour que l’espace d’environ 9 300 pieds carrés ouvrira ses portes le 3 décembre prochain, et ce pour une durée d’un an. Un an, vous avez bien lu!

Au programme de cette version design: des vues imprenables sur les lieux et monuments les plus emblématiques de la ville. Dans une atmosphère qui rappelle un logis, l’espace conçu par la firme de création montréalaise Machine proposera une expérience de magasinage plus intime, mettant en contexte les produits sélectionnés cette année. On nous promet d’avoir l’impression de visiter un appartement contemporain décoré d’objets convoités, entre petites pièces design et mobilier.

Tout sera offert à la vente et représentera une magnifique façon de soutenir l’achat local et les créateurs du Québec.

Au programme également: le Souk virtuel, du 17 novembre au 17 décembre, et une série de conférences et de panels sur le design en collaboration avec le Centre canadien d’architecture (CCA), qui s’allie avec le magazine Dezeen. Les conférences et tables rondes de la 17e édition, chapeautées par le conservateur du CCA, Lev Bratishenko, proposeront des discussions autour de l’importance des centres urbains vibrants, de l’avenir du magasinage et des magasins à l’ère des changements, des nouvelles façons de travailler, de l’écoresponsabilité, du pouvoir de l’action communautaire et plus encore.