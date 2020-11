Place aux marchés de Noël virtuels!

Diane Labombarbe via Getty Images

Québec a finalement autorisé la tenue des marchés de Noël physiques cette semaine, mais plusieurs ont déjà jeté la serviette, plaidant qu’il est trop tard pour tout mettre en place et que les contraintes sont trop nombreuses. Pour s’imprégner de la magie des Fêtes tout en magasinant local cette année, on se rejoint sur le Web.

En plus des nombreuses solutions d’achat local en ligne, plusieurs organisateurs de marchés de Noël se sont réinventés et invitent plutôt la clientèle à flâner dans leur halle virtuelle, confortablement installée à la maison dans leur pyjama le plus douillet.