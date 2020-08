La 17e édition du SOUK sera virtuelle

Ce grand rendez-vous annuel de la créativité locale, source d’inspiration pour nos cadeaux du temps des Fêtes, se déclinera en une boutique virtuelle ainsi qu’une plateforme sur laquelle on pourra échanger.

Comme lors des éditions précédentes seront offerts vêtements et accessoires, produits alimentaires, objets décoratifs... de créateurs d’ici, sélectionnés par le jury de 2020.

Le SOUK a pour crédo de soutenir la communauté montréalaise d’artistes et de designers. En ces temps difficiles, c’est plus que jamais le cas comme le souligne l’organisation de l’événement via communiqué de presse.