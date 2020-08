Safia Nolin annonce qu'elle quitte temporairement Instagram

Safia Nolin a annoncé ce lundi qu’elle se retirait d’Instagram, pour le mois d’août à tout le moins.

Après avoir remercié ses fans pour leur appui, l’autrice-compositrice-interprète a expliqué que la plateforme la «fait souffrir».

La charge mentale et émotionnelle reliée à l’utilisation du réseau social lui pèse trop pour «poster autre chose que des choses futiles» et «ce n’est pas ce que je veux pour mon IG», a-t-elle déclaré. Elle a terminé en précisant qu’elle ne regarderait plus ses messages privés.