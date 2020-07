Safia Nolin a créé toute une commotion sur les réseaux sociaux, mardi soir, en alléguant avoir été victime de harcèlement sexuel et de racisme de la part de Maripier Morin.

Les faits allégués se seraient produits en mai 2018, alors que l’autrice-compositrice-interprète et l’animatrice de Mais pourquoi? se seraient retrouvées dans le même bar, à Montréal. Selon Safia Nolin, Maripier Morin l’aurait alors abordée de façon déplacée et beaucoup trop entreprenante.

«Elle m’a dit qu’elle recevait des messages sur Instagram disant qu’elle ressemblait à mon ex, et elle m’a demandé si ça voulait dire que je la trouvais chaude. Elle me flattait et était à deux pouces de moi, et j’étais comme un bloc de glace», a allégué Safia Nolin dans une série de stories sur Instagram.

«Elle m’a dit qu’elle allait me mettre dans une cage, qu’elle allait me nourrir, tout cela sur un ton super sexuel, en me caressant les bras», ajoute la chanteuse.

Safia Nolin affirme que Maripier Morin aurait également tenu des propos racistes durant leur échange, en plus de lui mordre la cuisse. Nolin a d’ailleurs partagé des photos de l’ecchymose qui aurait été causée par ce geste.

«J’ai crié au neutre [sic] dans le bar tellement ça m’a fait mal.»